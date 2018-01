Video: Japonska gostoljubnost na višku - copate, ki se parkirajo pred vhod

Mešanje tradicije in visoke tehnologije

25. januar 2018 ob 14:28

Tokio - MMC RTV SLO, Reuters

Na Japonskem so znani po tem, da tradicijo neprestano mešajo z moderno tehnologijo. Tokrat so gostoljubnosti dali popolnoma nov pomen in gostom pripravili copate, ki se ob pritisku gumba sami parkirajo pred vhod in jih tam počakajo.

Sistem samovoznih copat je za sicer tradicionalno gostišče razvila družba Nissan Motor, gostom pa omogoča, da pritisnejo na gumb in copate pridejo do vhoda, kjer jih počakajo na uporabo.

Vsaka copata je opremljen z dvema majhnima koleščkoma, motorjem in senzorji, ki omogočajo vožnjo po lesenem podu. Nissan je uporabil enako tehnologijo kot na njihovem popolnoma električnem avtomobilu leaf. Tam visoka tehnologija avtomobilu omogoča, da najde parkirna mesta in tudi parkira brez kakršne koli pomoči voznika.

Bolj preprosto različico tehnologije so iz avtomobila prenesli v gostišče v mestu Hakone, ki je približno 75 kilometrov jugozahodno od Tokia, znano pa je predvsem po razgledu na goro Fudži. Izbrani gostje, ki bodo prenočili v hotelu, bodo tehnologijo lahko preizkusili že marca.

Predstavnik podjetja Nissan Nick Maxfield je pojasnil, da so copate ustvarili za širjenje zavesti o tehnologijah, ki avtomatizirajo vožnjo, in njihovem potencialu. Sicer pa se po tleh gostišča ne vozijo zgolj copate, temveč imajo sobe za goste tudi preproge in tradicionalne nizke japonske mizice, ki imajo prav tako nameščene koleščke.

P. B.