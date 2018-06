Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.2 od 4 glasov Ocenite to novico! Pravi srček, kajne? Foto: AP Dodaj v

Video: Je to res najgrši pes na svetu?

Jezik ji sega do prsi

26. junij 2018 ob 11:39

Petaluma - MMC RTV SLO

Zsa Zsa, devetletna samica angleškega buldoga, je zmagovalka že 30. tekmovanja Najgrši pes na svetu, ki je pred dnevi potekalo v Petalumi v Kaliforniji. Sodnikom se je zahvalila z obilico ... sline.

Posebnost zmagovalke je zelo dolg jezik, ki ji ves čas visi iz širokega gobca in ji sega skoraj do prsi. "Jezik ji moramo stalno vlažiti. Za njene ustnice pa uporabljamo vazelin za pse," je dejala njena lastnica Megan Brainard iz Aoke v Minnesoti za CNN. Dodala je, da se Zsa Zsa najraje igra tako, da svoj dolgi jezik prisloni na lica svojih najbližjih - Megan in njenih otrok. "Videti je čudno, ampak v tem uživa," je dejala.

Zsa Zsa ni navdušila le s (pre)dolgim jezikom, ampak tudi s krivimi zobmi, steklenim pogledom in zelo širokimi rameni, so zapisali prireditelji. Ime je seveda dobila po slavni igralki Zsa Zsi Gabor. "Tako je neprivlačna, da jo to dela edinstveno in na neki način prikupno," je dejala njena lastnica. Psička je prvih pet let preživela v zavetišču za živali, nato pa so jo prodali na dražbi.

Brainardova in njena psička sta za zmago "najlepšega najgršega psa" prejeli 1.500 dolarjev nagrade, pokal in letalski vozovnici do New Yorka, kjer bosta gostovali v več oddajah.

Namen vsakoletnega tekmovanja, ki ima že 30-leto tradicijo, je pokazati, da "videz ne določa značaja hišnih ljubljenčkov", želijo pa tudi pozvati vse ljubitelje štirinožcev, naj pri odločanju za novega hišnega člana ne gledajo le na pasmo in rodovnik.

A. P. J.