Video: Julia Roberts vzhičena nad Ronaldom, Modrićem in, seveda, Messijem

Posebna gostja nedeljskega el clasica

25. april 2017 ob 09:49

Madrid - MMC RTV SLO

Običajno so drugi tisti, ki ostanejo brez besed ob srečanju z Julio Roberts. Tokrat pa je igralka od navdušenja kar cepetala, ko je imela priložnost v živo spoznati nogometne zvezdnike Real Madrida (in Lionela Messija).

49-letna hollywoodska zvezdnica, ki jo je revija People nedavno že petič razglasila za najlepšo žensko na svetu, je očitno velika nogometna navdušenka. V nedeljo je z možem Dannyjem Moderjem in njunimi tremi otroki obiskala znameniti stadion Santiago Bernabeu v Madridu, kjer ne le, da je v družbi odličnega španskega golfista Sergia Garcie sedela v častni loži, ampak si je ogledala tudi tekmo vseh tekem - eden in edini el clasico, ligaški dvoboj med Barcelono in Realom.

Kar je treba opraviti ...

Svojo slavo je izkoristila še za to, da je dobila beli dres s svojim imenom in številko 1, lahko je stopila na zelenico, si ogledala klubske prostore in slačilnico madridskih nogometnih zvezdnikov, kjer se je ves čas od navdušenja hihitala in s telefonom v roki ovekovečila vsaj svoj korak. Za vrhunec je sebi in svoji družini omogočila še "meet and greet" srečanje z nekaterimi najbolj znanimi nogometaši belega baleta, ki pa so bili vsi po vrsti videti precej poklapani in zadržani, ko so pristopili do Julie, ji na hitro podali roko ter se nastavili fotografom. Nič čudnega, saj je Lionel Messi v zadnji akciji tekme v 92. minuti dosegel gol za zmago Barcelone s 3:2.

A dejstvo, da Realovim nogometašem ni bilo prav nič do fotografiranja, ni zmotilo Robertsove, ki v širokem črtastem puloverju, z očali in razmršenimi lasmi ni delovala prav nič glamurozno. Julia je kar naprej v angleščini ponavljala: "To je neverjetno, tako sem navdušena. Vsa moja družina je tukaj," ter bila nasmejana do ušes, ko je za nekaj sekund spoznala Cristiana Ronalda, Luko Modrića, Marcela, Sergia Ramosa in trenerja Zinedina Zidana. Pri ogledu garderobe pa se je najdlje ustavila pri napisu Bale, so opazili španski mediji.

Uprava Real Madrida je gostovanje Robertsove strnila v nekaj več kot dveminutni posnetek, ki ga je, zanimivo, začela s prizorom iz filmske klasike Čedno dekle (Pretty woman), ki je Robertsovo izstrelilo med filmske zvezde.

Na koncu še Messi

Čeprav se je vse skupaj dogajalo v Madridu, pa kljub temu (seveda) ni šlo brez Lionela Messija. Ni znano, ali je Julia posebej zaprosila tudi za srečanje z njim ali je na njega slučajno naletela, a dejstvo je, da je tudi Barcelona na svojem Twitter računu objavila fotografijo igralke in argentinskega nogometaša, ki je, razumljivo, mnogo bolje razpoložen kot Realovi nogometaši.

Katalonci so pod fotografijo zapisali: "In Oskarja (vedno) dobi Leo Messi!" Fotografijo je na svojem Facebooku objavil tudi Messi in ob njej pripisal, da je Julia ena njegovih najljubših igralk. Zanimivo, niti eden od Realovih nogometašev na svojih družabnih profilih ni objavil poziranja z Robertsovo.

Leo #Messi & Julia Roberts

And the Oscar (always) goes to Leo Messi pic.twitter.com/HEbx1gt5id — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 24, 2017

A. P. J.