Video: Kako je Melania Donalda ob prihodu v Izrael lopnila po roki

Posnetek, ki je obkrožil svet

23. maj 2017 ob 08:29

Tel aviv - MMC RTV SLO

Donald in Melania Trump sta ob prihodu v Izrael ponudila še en nenavaden prizor, ki je v hipu postal spletna senzacija. Gre za petsekundni posnetek, na katerem je videti, kako Melania ne želi prijeti moža za roko.

Ameriški prvi par se mudi na prvi turneji v tujini. Po Savdski Arabiji sta v ponedeljek z letalom Air Force One priletela v Tel Aviv, kjer sta ju sprejela izraelski premier Benjamin Netanjahu in njegova žena Sara. Igrala je godba, visoki gostje so čakali, Trumpova in Netanjahujeva pa so se sprehodili po rdeči preprogi. V nekem trenutku je ameriški predsednik želel prijeti ženo za roko, Melania pa jo je hitro umaknila in zamahnila z zapestjem, kot bi želela moža udariti po roki.

"No, to je pa res neprijetno"

Melaniina kretnja oziroma nenavaden odnos ameriškega prvega para kot že nekajkrat predtem ni ostala neopažen. Prva je petsekundni posnetek na svojem Twitter računu objavila izraelska medijska hiša Haaretz in ob njem pripisala "No, to je pa res neprijetno", nato pa se je kot plaz širil po družbenih omrežjih. Retvitan je bil že več kot 42.000-krat. O Melaniinem zamahu roke so se razpisali mnogi mediji, tudi tisti najbolj brani, kot sta na primer britanski Guardian ali ameriški CNN, ki je Belo hišo zaprosil celo za razlago dogodka, a odziva niso dobili.

Nekaj minut kasneje je v Sloveniji rojena Melania le prijela moža za roko, natančneje, šlo je za skupno "polaganje rok" zakoncev Trump in Netanjahu. Fotografijo je objavil Netanjahu, pod njo pa zapisal "Še močnejši".

Le sledila protokolu?

Ameriški mediji še vedno ugibajo, zakaj je Melania skušala "lopniti" moža. Pred prvim odhodom v tujino v tej vlogi je menda natančno naštudirala protokol, zato nekateri pišejo, da je morda opazila, da se zakonca Netanjahu ne držita za roke in zato tudi sama ni želela Donalda prijeti za roko. Nekateri pa so cinično zapisali, da je le skušala pregnati žuželko, ki je priletela mimo.

Sicer se ni zgodilo prvič, da je Melaniina telesna govorica povedala več kot tisoč besed. Med velikonočnimi slovesnostmi v Beli hiši ga je rahlo dregnila s komolcem, ker je pozabil ob predvajanju himne levo roko položiti na srce. Veliko pa je povedal tudi posnetek z januarske inavguracije, ko se je Trump obrnil nazaj k ženi in ji nekaj dejal, Melania pa se je hip zatem grdo namrščila.

A. P. J.