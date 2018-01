Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Dijakinje poklicne gostinske šole na Jesenicah so v novo leto priplesale - prikazale so gorenjske narodne plese. Foto: MMC RTV SLO Silvestrski ognjemet nad Ljubljano. Foto: BoBo

Video: Kako smo silvestrovali nekoč?

Navade se spreminjajo, želje ostajajo

2. januar 2018 ob 11:49

Ljubljana - MMC RTV SLO,

Ljubezni, zdravja, sreče ... Želje ob skoku v novo leto ostajajo enake, navade pa so se skozi leta spremenile. Kako so silvestrovanja potekala nekoč?

"Manj bučno kot je zdaj, manj kravala, nobenega razsvetljenja, ker je bila tudi večja revščina ..." se silvestrovanja nekoč spominja Marija Duša. "Ni bilo tako razkošno, kot je dandanes," pa je dodala Milena Dobernik.



Pretekla leta si pogosto zapomnimo le po mejnikih ali posameznih trenutkih, vse ostalo s časom zbledi, če si seveda ob minljivih dogodkih nič ne zapišemo ali pa nas nanje ne spomnijo fotografije in posnetki. Ob začetku leta smo tako pobrskali, kako so Slovenci silvestrovali v minulih desetletjih, najstarejši posnetek je iz leta 1959, med drugim si lahko pogledate mariborsko silvestrovanje iz leta 1963, dve leti kasneje pa so ljubljanski študentje in mladi rudarji v Trbovljah pojasnjevali, kje bodo čakali leto 1966.

Kot lahko vidite v Dnevnikovem izboru, se je marsikaj spremenilo, želje pa skozi leta ostajajo enake.

Več v prispevku televizijskega novinarja Žiga Bonča.

VIDEO Kako smo silvestrovali nekoč

