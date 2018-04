Video: Kar 489 let stara gostilna v Posavju

Včasih so vanjo zahajali furmani in flosarji, danes turisti iz bližnjih toplic

1. april 2018 ob 21:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ste vedeli, da se v Posavju radi pohvalijo, da imajo eno izmed najstarejših še delujočih gostiln pri nas? Gostilna Krulc na Mostecu pri Dobovi naj bi bila po nekaterih podatkih stara kar 489 let.

Krulčevi na Mostecu imajo naziv stara gostilna že vrsto let, o čemer pričajo tudi redke ohranjene fotografije. Po pripovedovanjih naj bi prvo gostilno odprli že davnega leta 1529.

"Po ustnem izročilu nekje rečejo, da tam med 1500, verjetno še kako leto prej kot to, ampak točnih podatkov ni. Po teh ustnih virih naj bi se tukaj ustavil tudi Matija Gubec v zadnjem kmečkem uporu. Tako da verjamemo, da te letnice bolj kot ne držijo," je pojasnil Janko Krilc iz Stare gostilne Krulc Mostec.

Starejši domačini se še spominjajo, kaj se je nekoč dogajalo v tej vaški gostilni. Po drugi svetovni vojni so se v njej zbirali tudi mladi in igrali biljard. "Moj stari oče, on je bil mizar, je delal opremo za gostilno. Oče pa tudi, če je bilo treba kdaj kaj pomagati v gostilni, ker vsega niso mogli sami narediti, pa je šel pomagat," se spominja krajan Mosteca Jože Peterkoč.

V gostilni se je v skoraj 500 letih zamenjalo 20 generacij. Številne fotografije in dokumenti so bili v drugi svetovni vojni uničeni, saj so bili Krulčevi izseljeni. "Gostilna je bila več ali manj ves čas odprta. Včasih so v to gostilno zahajali furmani, glede na to, da je bila tukaj glavna prometnica za Zagreb, flosarji, ker je bila Sava v neposredni bližini. Tako da je bila kar frekventna točka, no," je še povedal Krulc.

Danes v Staro gostilno Krulc zahajajo predvsem turisti iz Term Čatež in Term Paradiso v Dobovi. Krulčevi pa vseskozi ostajajo zvesti tradicionalni domači kuhinji, čeprav znajo vse pripraviti tudi na bolj sodoben način.

Goran Rovan, TV Slovenija