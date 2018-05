Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Evrovizija - šov, ki ne razočara. Foto: Reuters

Video: Katero izmed 26 pesmi si želite slišati znova?

Letos je sodelovalo 43 držav

12. maj 2018 ob 23:59

Lizbona - MMC RTV SLO

Spektakel, imenovan Evrovizija, je znova pokazal, zakaj je eden izmed najbolj gledanih televizijskih prenosov na svetu.

A pesmi je bilo v sobotnem finalu kar 26, zato nič čudnega, da na koncu niste več vedeli, kateri izvajalec predstavlja katero državo in ali vam je bolj všeč na primer sedma ali trinajsta država po vrsti. Zato smo izrezali izseke vseh 26 pesmi, da si jih lahko v miru še enkrat (in še drugič in tretjič) zavrtite.

UKRAJINA: MELOVIN - UNDER THE LADDER

ŠPANIJA: AMAIA Y ALFRED - TU CANCION

SLOVENIJA: LEA SIRK - HVALA, NE!

LITVA: IEVA ZASIMAUSKAITĖ - WHEN WE'RE OLD

AVSTRIJA: CESÁR SAMPSON - NOBODY BUT YOU

ESTONIJA: ELINA NECHAYEVA - LA FORZA

NORVEŠKA: ALEXANDER RYBAK - THAT'S HOW YOU WRITE A SONG

PORTUGALSKA: CLÁUDIA PASCOAL - O JARDIM

VELIKA BRITANIJA: SURIE - STORM

SRBIJA: SANJA ILIĆ & BALKANIKA - NOVA DECA

NEMČIJA: MICHAEL SCHULTE - YOU LET ME WALK ALONE

ALBANIJA: EUGENT BUSHPEPA - MALL

FRANCIJA: MADAME MONSIEUR - MERCY

ČEŠKA: MIKOLAS JOSEF - LIE TO ME

DANSKA: RASMUSSEN - HIGHER GROUND

AVSTRALIJA: JESSICA MAUBOY - WE GOT LOVE

MOLDAVIJA: DOREDOS - MY LUCKY DAY

ŠVEDSKA: BENJAMIN INGROSSO - DANCE YOU OFF

MADŽARSKA: AWS - VISZLÁT NYÁR

IZRAEL: NETTA - TOY

NIZOZEMSKA: WAYLON - OUTLAW IN 'EM

IRSKA: RYAN O'SHAUGHNESSY - TOGETHER

CIPER: ELENI FOUREIRA - FUEGO

ITALIJA: ERMAL META E FABRIZIO MORO - NON MI AVETE FATTO NIENTE

