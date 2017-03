Video: Kdo je najboljši mladi voznik v deželi tej?

Akcija Najboljši za volanom

6. marec 2017 ob 20:18

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Na spletni strani AMZS-ja se je začela akcija z naslovom Najboljši za volanom, v okviru katere bodo do julija izbirali najboljšega mladega voznika ali voznico v Sloveniji. Prijavilo še je že več kot 100 mladih voznikov.

Ti bodo morali poleg testov opraviti še praktični del tekmovanja na poligonu Centra varne vožnje na Vranskem.

Mladi vozniki do 24. leta starosti morajo naprej na spletni strani AMZS-ja do konca meseca opraviti test preizkusa znanja cestnoprometnih predpisov. Najboljših 100 bo nato svoje vozniške spretnosti in talent preizkusilo še na poligonu na Vranskem.

"Ko nekoč dokažeš v praksi, da je že minimalna prekoračena hitrost ali minimalna neprilagojena hitrost za neke razmere lahko kritična, to tudi sprejmejo," je povedal inštruktor varne vožnje pri AMZS-ju Manuel Pungartnik.

Mladi voznik Tim je prepričan, da so mladi na cesti pogosteje previdnejši kot tisti z več leti izkušenj: "V bistvu so mladi bolj z glavo na cesti, ker če niso tako prepričani o sebi in bolj opazujejo okolico, so previdnejši kot pa starejši vozniki."

Vsi mladi bodo morali opraviti tudi test iz prve pomoči. Ob tem na Rdečem križu opozarjajo, da le 30 odstotkov vseh voznikov ob nesreči dejansko pomaga poškodovanim: "Ko nekdo vozi avtomobil, vozi avtomobil vsak dan, svoje znanje obnavlja, ko pa nekdo naredi prvo pomoč, ko konča izpit, na vse skupaj pozabi."

Število smrtnih žrtev med mladimi vozniki se sicer iz leta v leto povečuje - samo lani jih je umrlo 19, okoli 3.800 pa jih je bilo zadnja leta udeleženih v prometnih nesrečah. Eden izmed glavnih vzrokov je vožnja pod vplivom alkohola. "Kar pomeni, da se mladi po daljšem voznem stažu očitno ne zavedajo posledic in ne spoštujejo prometnih pravil," je povedal Matjaž Laskovar iz sektorja prometne policije.

VIDEO Izbor najboljši za volanom

D. S., Nina Mrzlikar, TV Slovenija