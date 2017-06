Video, ki vzame dih: Zbil ga je avtobus, policija mu sploh verjela ni

Odnesel jo je praktično nepoškodovan

28. junij 2017 ob 21:48

London - MMC RTV SLO/STA

Posnetek nadzorne kamere izpred puba v Angliji se predvaja po vsem svetu. Prikazuje namreč, kako možakarja zbije dvonadstropni avtobus, ta pa se pobere in sam vstopi v bar.

Nesreča se je zgodila v Readingu, uro vožnje od Londona, ko je 53-letni Simon Smith prečkal ulico. Ravno ko je dosegel rob pločnika na drugi strani ceste, pa je izza ovinka pridrvel lokalni avtobus, katerega voznik je izgubil nadzor nad vozilom.

Zaneslo ga je namreč na pločnik in zadel je Smitha ter ga pokosil, ob tem pa treščil še v zgradbo in razbitine so se razletele povsod naokoli. Smitha je v klobčiču odbilo po pločniku in videti je bilo, kot da se je nesreča končala tragično. Toda možakar se je pobral in odkorakal naravnost v bar, pred vhodom katerega je pristal!

Mislili so, da so ga oplazile zgolj razbitine

Ko so na kraj dogodka prišli reševalci in policisti, Smithu najprej sploh niso verjeli, da je doživel bližnje srečanje z velikanskim avtobusom. Odnesel jo je namreč le z nekaj praskami in modricami, zato so ga prepričevali, da so ga oplazile zgolj razbitine, ko je avtobus trčil v zgradbo. A sam je vztrajno ponavljal: "Ne, zadel me je avtobus!"

In šele ko so si ogledali posnetek kamere, so ugotovili, da Smith govori resnico in da je praktično nepoškodovan preživel nekaj tako nepojmljivega.

T. H.