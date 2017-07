Video: Kje bodo letošnje poletne počitnice preživeli politiki?

Razkrili svoje poletne načrte

17. julij 2017 ob 08:08

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Do parlamentarnih volitev je še slabo leto in za poslance tega sklica državnega zbora se začenjajo zadnje poletne počitnice. Vse do 1. septembra ne bo rednih sej in številni politiki se bodo odpravili na oddih.

Kot kaže, slovenskim politikom arbitražna razsodba počitniških načrtov ni prekrižala, saj je Hrvaška še vedno precej priljubljena destinacija. Nekateri kljub počitnicam na delo ne nameravajo pozabiti: "Kar se tiče KNOVS-a, bo veljalo geslo - kot Pinkertonov v ZDA - we never sleep (nikoli ne spimo)," je za TV Slovenija dejal Branko Grims.

"Upam, da za 14 dni na hrvaško morje," je o letošnjem dopustu dejala Simona Kustec Lipicer iz SMC-ja. Hrvaško namerava obiskati tudi Alenka Bratušek: "Tako kot večina Slovencev bom tudi sama nekaj dni preživela na hrvaški obali."

Matjaž Han iz SD-ja pri naših južnih sosedih dopustuje že leta. "V Novaljo, na otok Pag, v kamp Straško, tako kot že 40 let. Če vam še povem parcelo ... 326."

Na Hrvaškem bo dopustoval tudi predsednik republike Borut Pahor. Kot je pojasnil, so počitnice v Umagu že tradicija, ki jo je izpustil le enkrat - leta 2009. "Ko so bili odnosi res zapleteni in ko so se začeli razčiščevati konec julija s srečanjem s predsednico vlade Jadranko Kosor na Trakoščanih. Ampak tistega julija jaz nisem prestopil meje, ker so bile razmere zares napete."

"Nekaj dni se bova z ženo vozila po Evropi, nekaj dni, mislim, da štiri dni, bova plavala v slovenskem morju in nekaj dni se bova sprehajala po slovenskih hribih," pa je svoje počitniške načrte opisal Dejan Židan.

Nekateri nameravajo poletne počitnice izkoristiti za malo drugačen oddih. "Šla bom tudi na neko duhovno kopel in se bom okrepila še duhovno," je razkrila Ljudmila Novak iz NSi-ja.

