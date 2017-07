Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Klemen Slakonja kot ribičinja Angela Merkel. Foto: Youtube

Video: Klemen Slakonja kot Angela Merkel, "ženska, ki nosi hlače Evrope"

Parodijo je napovedal že pred meseci

3. julij 2017 ob 12:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Pridi, rokuj se z žensko, ki nosi hla-hla-hlače, hlače Evrope!" je le en izmed verzov v novi parodiji Klemna Slakonje - tokrat se je namreč lotil Angele Merkel.

Slovenski imitator, ki je velik uspeh doživel že s svojo parodijo ruskega predsednika Vladimirja Putina v skladi Putin, Putout, bi moral svoj najnovejši izdelek, parodijo nemške kanclerke Angele Merkel objaviti že 17. junija, a je ravno dan prej umrl nekdanji nemški državnik Helmut Kohl, sicer politični mentor zdajšnje kanclerke, zato je zadnji trenutek premiero videa prestavil na začetek julija.

"Včeraj je umrl Helmut Kohl. Mislim, da medtem ko Nemčija žaluje in se ga spominja, ni pravi čas za izid mojega novega spota z Angelo Merkel v glavni vlogi. Ne bi bilo prav. Iz vsega spoštovanja do nemškega naroda, premiero prestavljam za nedoločen čas. R.I.P. Helmut Kohl," je takrat zapisal na Facebooku.

Video, ki ga je Slakonja naslovil Ruf Mich Angela, je tako premiero doživel danes, že v prvih urah pa si ga je ogledalo več kot 10.000 ljudi.

Putin ga je izstrelil med zvezde

Slakonja je z videom, v katerem je imitiral ruskega predsednika, požel velik uspeh. Objavil ga je februarja lani, do danes pa je na Youtubu zbral skoraj 12 milijonov ogledov. Že kmalu po izidu videa Putin, Putout je napovedal, da bo igro imitacije nadaljeval in da bosta naslednja na vrsti Trump in Merklova.

Julija je nato uresničil prvi del napovedi in predstavil video, v katerem imitira ameriškega predsednika, ki je predstavljen v času volilne kampanje, v spotu, ki si ga je do danes ogledalo tri milijone ljudi, pa ni manjkalo niti lepotic ter prizorov zabav in blišča.

Nov Slakonjev video si lahko ogledate spodaj.

T. K. B.