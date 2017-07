Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Ste že kdaj poskusili? Foto: Facebook organizatorja tekmovanja Tekmovanje v metu motorke so leta 2014 pripravili v okviru glasbenega festivala, danes pa je zraslo že v samostojen dogodek. Foto: Facebook organizatorja tekmovanja Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Video: Kleni gozdarji, kako daleč lahko vržete svojo motorko?

Svojevrstno tekmovanje v Kočevju

1. julij 2017 ob 16:02

Kočevje - MMC RTV SLO

Danes bo v Kočevju potekalo prav posebno tekmovanje oz. nesojena olimpijska disciplina, kot so se izrazili organizatorji: tekmovanje v metu motorne žage ali (bolj mednarodno) Game of chainsaw.

Seveda ni naključje, da tekmovanje v metu motorke poteka v Kočevju, ki velja za gozdarsko mesto, a povod za prvo tekmovanje pred tremi leti je bil malo drugačen. "Tekmovanje v metu motorke se je porodilo leta 2014 kot odgovor na izjavo kočevskega župana, ki je dejal, da kočevski glasbeniki niso primerni za nastope na občinskih prireditvah, ker znajo samo 'žagati'," pojasnjuje eden izmed organizatorjev tekmovanja, Marko Vovk.

V treh letih je motorko metalo že 140 tekmovalcev

A če se je tekmovanje začelo bolj kot porogljiv odgovor občinskim oblastem, je kmalu preraslo svoje okvire: v preteklih treh letih se je v metu 9,450 kilograma težke motorke pomerilo 140 "metalcev" iz Slovenije, Hrvaške in Srbije, letos pa pričakujejo udeležbo iz še nekaterih drugih držav, nam je še pojasnil Vovk in dodal, da se bo v finale uvrstilo osem tekmovalcev, a le eden izmed njih bo domov odnesel glavno nagrado - to je, seveda, motorna žaga "štilarica".

Natančna pravila

Organizatorji so sicer že pred leti sestavili zelo natančna pravila tekmovanja: tekmovalci tako lahko mečejo samo motorko, ki je težka 9,450 kg, metalec mora pri metu držati izključno ohišje žage, lahko si sicer pomaga z obema rokama, a "izmet mora biti opravljen z eno roko", svojega izmetnega mesta ne sme prestopiti, saj se to šteje kot prestop itd.

Vsak tekmovalec v predtekmovanju ima sicer na voljo dva meta. Osem najboljših se nato uvrsti v finale, kjer pa lahko vsak motorko vrže trikrat. Tisti, ki jo bo vrgel najdlje, pa bo zmagovalec. Na današnjem tekmovanju se sicer tako organizatorji kot tekmovalci seveda nadejajo novega rekorda, zdajšnji znaša 9,69 metra.

Poleg tekmovanja še tematske igre

Če vas tekmovanje zanima, ga še lahko ujamete, saj se začne ob 18. uri, finale pa bo na vrsti po 22. uri, so nam še pojasnili organizatorji in dodali, da bo zabavno tudi v vmesnem času, ko bo domačin Jože Volf z motorno žago izdelal kočevskega medveda iz lipovega lesa, za obiskovalce pa so pripravili še celo kopico tematskih iger, kot sta Zadeni "polš'no" z lesenim topom (past za polhe) in sekira-šic.

Tanja Kozorog Blatnik