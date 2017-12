Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V Nürnbergu pri pripravi božičnega sejma stavijo na tradicijo. Foto: EPA

Video: Klobasice, unikatni izdelki in tradicija - to je nürnberški božični sejem

Nemški adventni sejmi počasi zapirajo svoja vrata

24. december 2017 ob 14:48

Nürnberg - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Z božičnim večerom večina od več kot 1500 božičnih sejmov v Nemčiji, kjer se ves december srečujejo prijatelji, znanci, na njih pa je moč kupiti številne umetniške in povsem komercialne izdelke, klobase in kuhano vino, zapre svoja vrata.

Tako bo tudi v Nürnbergu, kjer božični sejem prirejajo že več kot 400 let in ki ga vsako leto obišče vse več turistov. Letos bodo imeli v Nürnebergu preko 300 tisoč nočitev in preko 2,5 milijona obiskovalcev. Kljub opozorilom, da bi sejmi morda lahko bili cilj terorističnih napadov, se je obisk letos v primerjavi z lanskim v Nürnbergu povečal za 7 odstotkov.

Nürnberški božični sejem ima poleg dejstva, da je med najstarejšimi, še dve posebnosti: prva je oseba, ki ga na petek pred prvim adventom odpre - skrbno izbrano dekle, ki pooseblja Jezuščka in nato ves advent obiskuje bolnišnice, vrtce in nastopa na televizijskih postajah. Dekle vsaki dve leti izbere posebna žirija.

Druga posebnost pa je skrbno izbrana ponudba. Sejem poteka od leta 1628 in to tradicijo je videti na vsakem koraku. Poudarek je na ročno izdelanih rečeh, med 800 ponudniki jih vsako leto izberejo 186. In še po nečem se nürnberški božični sejem razlikuje od ostalih v Nemčiji: živa glasba odmeva le, ko potekajo koncerti v živo, stojnic s hrano pa je le 20 odstotkov. Javnomnenjske raziskave organizatorjem pritrjujejo, da si ljudje tega želijo: miru, tradicionalnosti. Edina stvar, ki ne sme manjkati je bratwurst.

Več o adventnem vzdušju v Nürnbergu pa v spodnjem prispevku Polone Fijavž.

VIDEO Obisk več kot 400 let starega božičnega sejma

T. K. B., Polona Fijavž, TV Slovenija