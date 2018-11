Video: Ko aleluja postane Halleluka - oda Luki Dončiću

"Slišal sem, da obstaja čudežni deček ..."

29. november 2018 ob 08:52

Dallas - MMC RTV SLO

Luka Dončić navdihuje svoje oboževalce na najrazličnejše načine, tudi umetniško, saj je nastala celo oda v njegovo čast in slavo, ki so jo poimenovali Halleluka.

Gre za predelavo zimzelene uspešnice legendarnega kanadskega glasbenika Leonarda Cohena Hallelujah in se začne takole: "Slišal sem, da obstaja čudežni deček. Mnoge ekipe ga niso želele, a v resnici ti ni mar za evre, kajne? Bo izbran kot četrti, kot peti ali mu bo spodletelo?"



Oda enemu najboljših novincev letošnje sezone v Ligi NBA in slovenskemu nacionalnemu ponosu je delo Američanov – glasbo je napisal Isaac Lee, besedilo Jason Gallagher, kot producent pa se je podpisala spletna stran The Ringer, ki pokriva šport in popkulturo in jo je leta 2016 ustanovil športni novinar Bill Simmons.

19-letni košarkarski zvezdnik se na najnovejšo pridobitev še ni odzval, morda pa si bo "svojo" pesem vrtel pred naslednjimi tekmami Dallas Mavericksov, ki so na zadnji tekmi dosegli veličastno zmago proti drugemu teksaškemu moštvu, ekipi Houston Rockets.

A. P. J.