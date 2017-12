Video: Ko ti na Mednarodni vesoljski postaji res zadiši pica

Izbirajo lahko med 200 jedmi

6. december 2017 ob 11:59

Houston - MMC RTV SLO

Italijanski astronavt Paolo Nespoli si je med bivanjem na Mednarodni vesoljski postaji (ISS) močno zaželel pico in željo zaupal svojemu šefu v Houstonu. Ta ga je presenetil in v vesolje poslal vse potrebne sestavine.

Nespoli, ki kot član Evropske vesoljske agencije okoli Zemlje kroži že več kot sto dni, je bil nad pošiljko navdušen. S kolegi se je lotil dela in naredili so več pic, pri čemer so se seveda nadvse zabavali, vse skupaj pa posneli in objavili na družbenih omrežjiih.

"Ko zares, zares pogrešaš pico in to slučajno omeniš vodji ISS-ja med javnim pogovorom. Hvala, Kirk, ker si nas presenetil z nepričakovano okusnimi picami," je ob videoposnetku zapisal Nespoli. Sestavine so astronavtom na ISS poslali s komercialnim vesoljskim plovilom Cygnus.

Astronavti so pice pripravili iz testa, omake, salame in drugih dodatkov, morali pa so se zadovoljiti, da na njih ni bilo sira. "Okusni leteči krožniki," je po uspešno končanem projektu zapisal ameriški astronavt Randy Bresnik.

Izbranci, ki bivajo na ISS-ju, sicer lahko izbirajo med več kot 200 stvarmi z jedilnika. Pice na njem ni, lahko pa si privoščijo tortilje s piščancem, lososa, špagete ali puding. Za ameriški dan zahvalnosti pa si je ekipa pripravila pravo pojedino, ki je vključevala purana in krompir.

Flying Saucers of the edible kind. Pizza Pie created from scratch, the IPDS (Intergalactic Pizza Devouring Squad) says 12 thumbs up! pic.twitter.com/rPPEOEljsF — Randy Bresnik (@AstroKomrade) December 2, 2017

When you really, really miss pizza... you CASUALLY mention it to the International @Space_Station ​ Boss during a live public event Thank you Kirk for surprising us with unexpectedly delicious pizzas! #VITAmission pic.twitter.com/WstvG3IKr1 — Paolo Nespoli (@astro_paolo) December 2, 2017

A. P. J.