Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Restavrira vse od mopedov do traktorjev in viličarjev. Foto: BoBo Sorodne novice Foto in video: Kaj so vozili pred letom 1945?

Video: Ko začneš z restavratorstvom, se te strasti ne otreseš več

Restavrira tudi traktorje, avtodome in viličarje

12. oktober 2017 ob 21:16

Logarovci - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Veliko Slovencev se s preteklostjo spogleduje tudi tako, da se vozi s starimi obnovljenimi kolesi, mopedi in avtomobili. Mnogi starodobno tehniko tudi sami restavrirajo, med njimi pa je tudi Boris Filipič iz Logarovcev v Prlekiji.

Kot je pojasnil za Televizijo Slovenija, ko enkrat začneš z restavratorstvom, se te strasti ne otreseš več. Filipič zbira vse, kar diši po starem, pri tem je najbolj ponosen na avtomobil znamke Mercedes letnik 1979.

Vse skupaj se je začelo približno deset let nazaj, ko je ta avtomobil kupil in mu je močno prirasel k srcu. "Zdaj je že sedmo leto, kar sem ga restavriral, pa me še ni pustil na cedilu. Tako da me popelje po Sloveniji in tudi tujini," pojasnjuje.

Redno se udeležuje tudi srečanj starodobnikov, sicer pa se loti obnove praktično vsega, kar je na kolesih. "Od mopedov, traktorjev, zanima me vse, kar je staro."

Tako ima ob mopedih in prikoličarju še traktor, zdaj se pripravlja na obnovo starega avtodoma, domov pa je pripeljal tudi viličarja iz petdesetih let prejšnjega stoletja. Na vprašanje, ali bi kaj od tega prodal, odgovori popolnoma jasno in preprosto: "Tisto, kar enkrat pride do mene, ne gre več nikamor. Ostane pri meni."

Več si lahko ogledate v spodnjem prispevku.

P. B., Boštjan Rous (Televizija Slovenija)