Video: Kolinda s svojim navijanjem spravljala Medvedjeva v zadrego

Predsednica z nogometaši proslavljala v slačilnici

8. julij 2018 ob 14:25

Soči - MMC RTV SLO

Hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović je bila na sinočnji tekmi med Rusijo in Hrvaško na svetovnem nogometnem prvenstvu s svojo kockasto opravo in zagretim navijanjem prava atrakcija.

Uporabniki Twitterja so se močno zabavali ob pogledu na poplesavanje in zagretost Grabar-Kitarovićeve - manj se je, sodeč po videu, ki je zaokrožil po spletu, zabaval njen gostitelj v VIP-loži, ruski premier Dmitrij Medvedjev.

Verjetno zato, ker je ravno takrat Hrvaška dala gol.



Hrvaška predsednica je v Soči, prizorišče sinočnje četrtfinalne tekme, priletela takoj za srečanjem s slovenskim predsednikom Borutom Pahorjem in avstrijskim predsednikom Alexandrom Van der Bellenom v Goriških brdih, kjer je trojica med drugim tudi degustirala nekatera naša najboljša vina.

Slavje se je nadaljevalo v slačilnici

Polet je, kot kaže, ni prav nič utrudil, saj je po navijanju na tribuni v družbi Medvedjeva, nekdanjega hrvaškega reprezentanta Davorja Šukerja in predsednika Fife Giannija Infantina s svojo zmagovito ekipo proslavljala še v slačilnici.

Tekma med Rusijo in Hrvaško se je v rednem delu končala izenačeno, po dveh podaljških pa je Hrvaška slavila s streljanjem enajstmetrovk in se tako prvič po letu 1998 uvrstila v polfinale prvenstva.

Brez politike sicer tudi tokrat ni šlo - Hrvati so se veselili ob pesmih ustaškega pevca Thompsona, obrabni igralec Hrvaške Domagoj Vida, strelec enega od golov proti Rusiji, pa je z nekdanjim reprezentantom Ognjenom Vukojevićem Ruse provociral z videom, v katerem sta po zmagi vzklikala "Slava Ukrajini!" in "Ta zmaga je za Dinamo in za Ukrajino!"

Russian PM Dmitry Medvedev (right) is not amused by the celebration by Croatian president Kolinda Grabar-Kitarović (left in red & white) #RUS #CRO #WorldCup pic.twitter.com/gn0K1FX6Sd — Marcus Gilmer (@marcusgilmer) July 7, 2018

Croatian President Kolinda Grabar-Kitarović and Croatian Federation President (and former world class player) Davor Suker celebrating go ahead goal. pic.twitter.com/Bw497vB8Am — Sunil Gulati (@sunilgulati) July 7, 2018

This is the lady who inspired Croatia tonight. She was present. She shouted horse. She screamed. She jumped. She shook Dimitr's hand. Yes, she is more than a mother to the Croats. Hail Kolinda Grabar-Kitarović. pic.twitter.com/H4QeNvh5z7 — Philip Etale (@EtalePhilip) July 7, 2018

Medvedev doveo pjevaljku da zabavlja čelnike FIFA. Pravi domaćin. pic.twitter.com/bMEOHZPxCU — Aleksa Vučen (@AVucen) July 7, 2018

In the sea of men all in blues, the bright spot in red/white checked shirt and red trousers is President Kolinda Grabar-Kitarović celebrating #CRO #WorldCup win against #RUS in the locker room . This is the spirit. This is why football is the beautiful game pic.twitter.com/bxQEwSwU7R — Victoria Uwonkunda (@Msuwonkunda) July 7, 2018

