Video: Kosmičevi muffini in rižev narastek malo drugače

Recepta iz 4. oddaje Pregreha brez greha

18. februar 2017 ob 18:40

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Muffini so ena tistih sladic, ki ne zahtevajo veliko kuharskega znanja, zato se jih lahko lotite tudi tisti, ki ste v kuhinji manj vešči.

Sestavine: 150 g moke brez glutena, 100 g ovsenih kosmičev, 3 male kavne žličke sode bikarbone, sol, vanilja, 1 jajce, 125 g masla, 300 g kisle smetane, 125 g jagodne marmelade brez sladkorja.

Za jagodno marmelado brez sladkorja:

300 g jagod, 70 g nadomestka sladkorja, lupinica limete, 10 g pektina

Vse sestavine pokuhamo v gost džem, na koncu dodamo lupinico limete.

Ko imamo marmelado pripravljeno, enostavno zmešamo: suhe sestavine skupaj, mokre sestavine skupaj, premešamo ter primešamo jagodno marmelado, da bo naša masa bolj sočna. Pripravimo pekač za muffine in nadevamo maso v modelčke, ki jih napolnimo do polovice. Pečemo na 160 - 170 stopinj cca 25 – 30 minut (odvisno od pečice).

Muffine dekoriramo z masleno kremo, za kar potrebujemo:

Za dekoracijo: 100 g masla, sobne temperature, 40 g nadomestka sladkorja - Sukrina, 200 g ricotte.

Maslo in nadomestek sladkorja (Sukrin) stepemo in dodamo ricotto. Kremo nabrizgamo na muffine in dekoriramo po želji - mi smo jih dekorirali s sadjem.

Rižev narastek malo drugače - s sirom mascarpone in hruškami

Sestavine: 1 l mleka, 120 g nadomestka sladkorja – Sukrina, 500 g debelozrnatega riža, 50 g masla, 4 jajca, 1 vaniljev strok, 100 g mascarpone svežega sira, 2 srednje veliki hruški, sok pol limone, 30 g rezanih mandljev, ščep soli.

Mleko solimo, sladkamo, ga začinimo z vanilijevo palčko ter vanj vkuhamo riž. Pri tem ga nežno in konstantno mešamo. Kuhanemu rižu dodamo maslo, premešamo ter pokrijemo.

Ko se malo ohladi, še v topel riž vmešamo malo mascarpona in z nadomestkom sladkorja stepena jajca, dodamo sok limone in po želji tudi limonino lupinico.

Posebej na ponvici na maslu pokuhamo na kocke narezane hruške (lahko jih nadomestimo z jabolki ali drugim sadjem) ter jih po želji sladkamo s sladilom; ko se malce omehčajo, jih posujemo z rezanimi mandlji.

Na dno pekača naložimo hruške, nanje pripravljeno mešanico v mleku skuhanega riža, ki smo mu dodali še malo mascarpone sira, hrušk in stepena jajca. Dodatno posujemo z mandlji in pečemo v pečici na 170 – 180 stopinjah, dokler ni narastek po vrhu zlato zapečen (cca 35- 40minut).

Gorazd Potočnik (oddaja Pregreha brez greha)