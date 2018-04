Video: Kraljica Elizabeta II. v boju za ohranitev deževnega gozda

Sproščen pogovor z Davidom Attenboroughom

17. april 2018 ob 14:58

London - MMC RTV SLO

Britanska kraljica se je pridružila znanemu avtorju številnih priljubljenih dokumentarcev o naravi Davidu Attenboroughu v sproščenem pogovoru, ki je del novega dokumentarca o ohranitvi deževnega gozda.

Elizabeta II., ki je pokroviteljica projekta in je v 66 letih vladanja posadila več kot 1.500 dreves po vsem svetu, se je v dokumentarnem filmu z Attenboroughom sprehodila po vrtovih v Buckinghamski palači. "Gre za redko priložnost, kjer lahko vidite kraljico, kako se sproščeno pogovarja z Davidom tako o podnebnih spremembah kot o rojstnodnevnih darilih," so sporočili s televizije ITV, ki je premierno predvajala film.

"Zakaj se vedno sprehajava gor in dol, ko se želite pogovarjati z mano," vpraša v filmu kraljica Attenborougha. Ob prizoru, kjer nad osrednjima sogovorcema leti helikopter, se kraljica celo pošali: "Zveni, kot da je predsednik Trump, predsednik Obama."

"Kraljica med duhovičenjem z Davidom razkrije svojo strast do narave in kako se je zgodovina vrtov prepletala s kraljevo družino," so še sporočili z ITV-ja. V dokumentarnem filmu se pojavita tudi princa Harry in William ter hollywoodska zvezdnica Angelina Jolie. Pred premiero pa je pročelje Buckinghamske palače osvetlila projekcija tropskega deževnega gozda. Z živahnimi podobami so želeli opozoriti, da je to dragoceno območje nujno treba ohraniti za prihodnje generacije.

Gre za idejo, ki je zrasla na zelniku člana laburistične stranke Franka Fielda: "Poskusil sem prepričati različne vlade, da bi naredile nekaj za ohranitev deževnega gozda, toda niso pokazali nobenega zanimanja. Tony Blair je pokazal navdušenje, toda nič se ni zgodilo. Gordon Brown se sploh ni odzval. Koalicijska vlada Davida Camerona je bila popolnoma brezupna. Kraljica pa je skočila - kar je nenavadno. Mislim, da je tu zaznala pot do uveljavitve nove politike za Commonwealth."

K. K.