Video: Labodji spev Meghan Markle na televizijskih zaslonih bo imel srečen konec

Poroka v zasebnem in poklicnem življenju

6. marec 2018 ob 16:44

New York - MMC RTV SLO

Oboževalci nanizanke Suits (Nepremagljivi dvojec) bodo končno izvedeli, kako se bo končala ljubezenska zgodba Mika in Rachel, ki jo upodablja bodoča britanska princesa Meghan Markle.

Netflix je objavil kratek napovednik za njene zadnje trenutke v seriji, v kateri je zaslovela. 30-sekundni posnetek vabi gledalce, naj si v osmih epizodah ogledajo razplet zgodbe dveh glavnih junakov, ki odhajata - poleg Marklove namreč serijo zapušča tudi Patrick J. Adams, ki je dejal, da bi se rad odpočil in imel več časa za družino.

Sodeč po napovedniku, pa tako kot Meghan čaka enak korak v življenju, poroka.

Odvetnika Rachel Zane in Mike Ross sta v sedmih sezonah v zasebnem življenju doživljala vzpone in padce, napovednik pa naniza prizore njune sreče in izmenjevanja nežnosti, ki jih spremlja nežna glasba. "Od prvega trenutka, ko sem te spoznal, sem se želel poročiti s tabo," Mike reče Rachel. Ta mu pozneje odvrne: "Ti si moja prihodnost."

Na Netflixu so potrdili, da bo konec sedme sezone na sporedu 28. marca, serija pa se bo vrnila tudi z osmo sezono.

Od igralstva k dobrodelnosti

Kot je znano, se bosta ameriška igralka in drugi sin britanskega prestolonaslednika Charlesa poročila 19. maja v kapeli sv. Jurija v bližini srednjeveškega gradu Windsor.

Že takoj ob zaroki je Marklova v intervjuju potrdila, da je njena igralska kariera končana. S selitvijo v London in s poroko na dvoru se bo preusmerila v dobrodelne projekte, v katerih bosta združila moči s princem Harryjem. Meghan že nekaj časa sodeluje z Združenimi narodi kot glasnica za pravice žensk.

Ob vključitvi v kraljevo družino se je tudi poslovila od družbenih omrežij in izbrisala svoje račune na Facebooku, Twitterju in Instagramu.

T. H.