Video: Le v Turkmeniji - predsednik komandos, ki kot za stavo podira tarče

Na volitvah je dobil 98 odstotkov glasov

4. avgust 2017 ob 12:19

Ašgabat - MMC RTV SLO

Ni stvari, ki je turkmenski predsednik Gurbangulij Berdimuhamedov ne bi zmogel, vsaj sodeč po njegovem piarju. Videli smo ga že tekmovati na konjskih dirkah, peti, igrati kitaro in dvigovati uteži, zdaj pa je pokazal še vojaške spretnosti.

Državni mediji so v začetku meseca objavili nov posnetek, na katerem se je predsednik, ki je na letošnjih predsedniških volitvah po trditvah tamkajšnje državne volilne komisije kljub osmim tekmecem prejel kar 98 odstotkov glasov, prelevil v pravega komandosa. V vojaški uniformi in s sončnimi očali na obrazu Berdimuhamedov kaže svojo spretnost rokovanja z avtomatsko puško in pištolo ter meče nože v tarčo - seveda vse zadene v sredino, piše Guardian.

Njegova dejanja na posnetku navdušeno spremljajo vojaki, ki mu za vsako potezo namenijo aplavz. "Predsednik si je izbral orožje, ki mu je bilo ponujeno. Vodja države je pokazal izjemno natančnost, kar priča o njegovi izjemni vojaški pripravljenosti. Predsednik je nato pokazal svoje mojstrstvo tudi pri streljanju s pištolo in metanju nožev," je sporočila državna tiskovna agencija.

Skoraj triminutni posnetek naj bi nastal v torek, ko je predsednik na območju južno od prestolnice Ašgabat preveril pripravljenost tamkajšnjih vojakov.

Ogromen kip sredi prestolnice

Berdimuhamedov, nekdanji zobozdravnik, je pod vodstvom prejšnjega predsednika Saparmurata Nijazova postal minister za zdravje. Mimogrede, tudi Nijazov je gradil kult osebnosti, tudi tako, da je mesece v letu poimenoval po sebi in svoji materi. Enako zdaj počne Berdimuhamedov, ki je dal leta 2015 v prestolnici postaviti 21-metrski kip sebe na konju. Bronasti kip je prevlečen s 24-karatnim zlatom.

Poleg tega državni mediji - Turkmenija je po poročanju Guardiana za Severno Korejo druga najbolj zaprta država na svetu - pogosto objavljajo videoposnetke predsednika na različnih tekmovanjih. A vsi njegovi prikazi spretnosti in moči niso bili uspešni, leta 2013 je tako med konjsko dirko padel z živali. Pri tem se ni resno poškodoval, so pa njegovi varnostniki preiskali vse gledalce na tekmi, da so se prepričali, da nihče ni posnel in objavil njegovega padca. Kljub temu je bilo ljudstvo bolj zvito in posnetek je vseeno pricurljal v javnost.

Lani pa je posebna komisija poskrbela za spremembo ustave, s katero so predsedniški mandat s petih let podaljšali na sedem ter ukinili zgornjo starostno mejo kandidatov, kar pomeni, da bi lahko Berdimuhamedov ostal voditelj Turkmenije do smrti.

Nekaj njegovih talentov lahko vidite v spodnjih posnetkih.

A. P. J.