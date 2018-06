Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Obiskovalcem so na voljo najrazličnejše dejavnosti in dogodki. Foto: Tomaž Galič Na otvoritvenem koncertu je zbrane zabavala zasedba Wild Strings Trio. Foto: Tomaž Galič Sorodne novice V Lendavi poleti 170 dogodkov na enajstih prizoriščih s 1.330 sodelujočimi iz enajstih držav

Video: Lendava to poletje vabi z več kot 170 dogodki

Začetek festivala Poletje v Lendavi

25. junij 2018 ob 14:24

Lendava - MMC RTV SLO, STA

V Lendavi do septembra pripravljajo več kot 170 dogodkov, na katerih se bo predstavilo 1.330 udeležencev. S prireditvami bi radi razgibali letošnje poletje in pritegnili še več obiskovalcev.

V skoraj treh mesecih se bo na 11 prizoriščih predstavilo 1.330 udeležencev iz 11 držav, gostili pa bodo 54 ljubiteljskih skupin iz petih držav. Raznolike poletne dogodke bo soustvarjalo še 300 otrok in mentorjev, pri čemer si organizatorji želijo čim bolj vključiti lokalne prebivalce. V Lendavi pravijo, da s temi dejavnostmi tudi vsebinsko prehajajo od besed k dejanjem in bodo s kulturno ponudbo več naredili tudi v turizmu.

Festival se je začel 22. junija, bil pa je uvod v pester konec tedna. Poletje v Lendavi so odprli s postavitvijo Urbanega travnika iz dežnikov, družinskim izdelovanjem lampijonov želja, cirkuško akrobatsko predstavo in uvodnim koncertom skupine Wild Strings Trio.

Dežnike so potiskali otroci lendavskih osnovnih šol in vzgojnih zavodov, z njihovo postavitvijo po tleh in s skulpturami nekaj metrov nad tlemi pa so ploščad pred dvorano uspešno spremenili v pisan Urbani travnik. V soboto so bile družine najprej vabljene na krasitev lampijonov želja, sledil pa je še otvoritveni koncert Wild Strings Trio na letnem odru GKD. Violinistka, čelist in kitarist gradijo na klasični glasbi in džezu, izpopolnjenih z navdihujočimi izzivi umetnosti folka.

Pestro bo do jeseni

Do konca septembra se bodo zvrstile glasbene, filmske in gledališke predstave, folklorni nastopi, literarne in likovne prireditve in druge, posebno pozornost pa bodo namenili tudi ljubiteljski kulturi in družinam. Na festivalu Vinarium med 18. avgustom in 9. septembrom bo na štirih prizoriščih več kot 70 prireditev. Te bodo na poletnem odru gledališke in koncertne dvorane, pri stolpu Vinarium, na grajskem dvorišču in pri Ribiškem domu, vključeval pa bo različne zvrsti glasbe, od narodno-zabavne do rocka.

Festival Vinarium, ki bo v sklopu programa Poleti v Lendavo, bo tako prispeval bogat program ljubiteljske kulture in zabavne glasbe.

Več o festivalu Poleti v Lendavo si lahko ogledate tudi v spodnjem prispevku Televizije Slovenija.

