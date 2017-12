Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 17 glasov Ocenite to novico! Jaslice, posnete pod mikroskopom, so s prostim očesom tako rekoč nevidne. Foto: Linkmenufabrikas Primerjava jaslic s šivanko. Foto: Linkmenufabrikas Dodaj v

Video: Litovsko darilo za papeža Frančiška: nanojaslice, manjše od šivankinega ušesa

Izdelali so pet kompletov jaslic

23. december 2017 ob 11:06

Vilna - MMC RTV SLO

Litva je letos papežu Frančišku poslala prav posebno božično darilo - najmanjše jaslice na svetu. Te so tako majhne, da jih je s prostim očesom nemogoče opaziti, saj je celoten prizor manjši od šivankinega ušesa.

"Za ta božič smo se odločili, da nekomu zelo velikemu podarimo nekaj zelo majhnega ... #nanoJezus," v predstavitvenem videu pojasnjujejo predstavniki tehniške fakultete v Vilni, ki so zaslužni za mikroskopske jaslice. Te so izdelali tako, da so najprej skenirali velike jaslice, ki tradicionalno krasijo staro mestno jedro litovske prestolnice, nato fotografije 10.000-krat pomanjšali in miniaturne figurice natisnili s 3D-tiskalnikom, poroča Deutsche Welle.

Jezus "je manjši od človeške celice"

Večina figuric je manjših od 300 mikrometrov, so dejali na fakulteti in za primerjavo pojasnili, da so vse podobe (od Marije, Jožefa do pastirjev, ovc in drugih živali) tako majhne, da bi jih lahko namestili na eno samo trepalnico oz. znotraj šivankinega ušesa, kjer so jih na koncu tudi fotografirali - pod mikroskopom, seveda. Najmanjša figura je, jasno, Jezus, ki "je manjši od človeške celice", so še dejali znanstveniki.

Skupno so izdelali pet kompletov miniaturnih jaslic - enega so poslali predsednici Dalii Grybauskaite v predsedniško palačo, drugega vilenski nadškofiji, tretjega papežu Frančišku v Rim, dva pa bosta na voljo javnosti, so še dejali. Fotografijo jaslic oz. sebe, ki jih opazuje skozi mikroskop, je pozneje na Twitterju objavila tudi predsednica, ob tem pa pripisala: "Najpomembnejše stvari so očem nevidne. Najmanjše jaslice na svetu - darilo Litve papežu Frančišku."

Tehnološko razvita Litva: "Majhna, a velikost je le iluzija"

Na fakulteti so ob predstavitvi miniaturnih jaslic, s katerimi se potegujejo za vpis v Guinnessovo knjigo rekordov, pojasnili, da so papežu jaslice poslali kot darilo pred napovedanim obiskom baltiških držav - Frančišek naj bi Litvo, Latvijo in Estonijo namreč obiskal v drugi polovici prihodnjega leta, a datumi še niso povsem usklajeni. Poleg tega želijo svetovno (ali pa vsaj evropsko) javnost opomniti, kako tehnološko razvita je Litva, so še poudarili.

To so skušali poudariti tudi v promocijskem videu, kjer papeža med drugim nagovorijo: "Dobrodošel v visokotehnološki Litvi, papež Frančišek!" Na koncu pa dodajo še: "Res smo majhni, ampak kot vidite ... velikost je iluzija."

