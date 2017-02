Video: Love - Lana Del Rey (spet) prepeva o mladi ljubezni

Skladba napoveduje peti studijski album

21. februar 2017 ob 08:39

Los Angeles - MMC RTV SLO

Dva dni po nepričakovani objavi novega singla Lane Del Rey z naslovom Love se je zdaj na spletu znašel video, ki spremlja njen prvi komad po albumu Honeymoon.

Po izidu omenjene plošče septembra 2015 se je pevka z izjemo poletnih festivalskih nastopov umaknila z oči javnosti, je pa gostovala pri pesmih Party Monster in Stargirl Interlude z odmevnega albuma Starboy izvajalca The Weeknd, s katerim sta menda tudi zasebno dobra prijatelja.

Love je prvi singel z njenega prihajajočega petega studijskega albuma. Kdaj točno naj bi plošča izšla, kakšen bo njen naslov in kdo "razburljivi gostujoči izvajalci", bo Lana, kot pravi, razkrila v bližnji prihodnosti.

Znano pa je, da pri projektu sodeluje z Britancem Justinom Parkerjem, producentom, s katerim sta skupaj napisala njeno prelomno uspešnico Video Games iz leta 2011 in je bila odskočna deska za karieri obeh, njemu je prinesla tudi nagrado Ivorja Novella. Pozneje je napisal še komade za Bat for Lashes, Ellie Goulding, Rihanno, Sio ...

"Prve štiri albume sem posnela zase, tega pa bom za svoje oboževalce in o tem, kamor upam, da smo namenjeni vsi," je skrivnostna - o njenem zasebnem življenju kroži veliko teorij in govoric, a so le redke potrjene - pevka izjavila ob nepričakovani objavi novega komada, v katerem v skladu s tradicijo poje o mladi ljubezni in večernih izhodih brez pravega cilja.

Prilagamo videospot, pod katerega se podpisuje uveljavljeni režiser Rich Lee.

A. K.