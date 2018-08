Video: Mariborski otok drugo leto zapored gostil Igre mest

Slavile Štajerske vijolice

14. avgust 2018 ob 14:34

Maribor - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Mariborski otok je gostil zabavne Igre mest, nekoč znane pod imenom Jadranske igre, še prej pa pod imenom Igre brez meja, kjer so v konkurenci petih ekip lanski naslov ubranile Štajerske vijolice.

Zabavne igre so na Mariborski otok privabile veliko gledalcev, ki so bili priča tako bojem kot tudi zabavnim vložkom. Po tekmi v Mariboru sledi še tekma v Ajdovščini in petkov finale v Kranju.

"Lani smo bili prvič na Otoku in lahko rečem, da je Mariborski otok ena najlepših lokacij v regiji," je za Televizijo Slovenija pojasnil glavni organizator tekmovanja Miroslav Krzyk. "Letos imamo devet držav, ki nastopajo. Do zdaj jih je nastopilo približno 15. Tekmovanje prirejamo že deveto leto in to danes je 299. dogodek po vrsti."

Tekmovanja se je veselil tudi mariborski plavalec Martin Bau, ki je v ekipi Štajerske vijolice skupaj z nekdanjimi sošolkami in sošolci. "V ekipi smo štirje fantje in dve punci, večinoma nekdanji plavalci in košarkar." Ekipa brani lanski naslov, Bau pa je sicer slovenski rekorder na 400, 800 in 1500 metrov prosto.

"Zagotovo se bolje znajdem v vodi, pridobim kakšno sekundo, ker sem hitrejši. Iz igre v igro se manj utrudim od drugih, ki niso toliko navajeni vode," je še dodal Bau.

Finale Iger mest bo v Kranju, med glavne favorite pa poleg Štajerskih vijolic štejejo še ekipe Velenja, Kranja in Pirana.

Več si lahko ogledate v spodnjem prispevku Televizije Slovenija.

VIDEO Mariborski otok gostil City games

P. B., Jaka Dobaj (TV Slovenija)