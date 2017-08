Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 4 glasov Ocenite to novico! K romantičnemu vzdušju šaljivega posnetka seveda pripomore tudi romantična glasba v ozadju: Unchained Melody. Foto: YouTube Sorodne novice Snoop Dogg in kraljica gospodinj Martha Stewart skupaj med lonci Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Video: Martha Stewart in Snoop Dogg v seksi prizoru iz Duha

Promocija za drugo sezono njune oddaje

30. avgust 2017 ob 12:25,

zadnji poseg: 30. avgust 2017 ob 12:31

Los Angeles - MMC RTV SLO

Morda ste že slišali za nenavadno prijateljstvo med ameriško gospodinjsko kraljico Martho Stewart in raperjem Snoop Doggom, ki skupaj vodita pogovorno kuharsko oddajo.

V promocijskem posnetku za drugo sezono omenjenega šova z naslovom Martha & Snoop’s Potluck Dinner Party sta se prelevila v lika iz odmevnega filma Duh in na novo posnela sloviti seksi lončarski prizor, v katerem sta leta 1990 nastopila Demi Moore in Patrick Swayze.

V posnetku 76-letna Martha nosi prav takšno belo srajco, kakršno je takrat Demi, namesto lončarskega izdelka pa pripravlja čokoladno torto. 31 let mlajši raper, oblečen v belo spodnjo majico, jo objame od zadaj in ji pomaga okrasiti sladico. Namesto uničenja torte po vzoru Moorove, ki je to storila z nastajajočo vazo, Stewartova Snoopu igrivo ponudi svojo sladico v okušanje.

V prvi sezoni šova Stewartove in Snoopa - ena njunih redkih skupnih točk pred skupno oddajo je bila ta, da sta se oba znašla v navzkrižju z zakonom in celo za zapahi, ona zaradi finančne prevare, on zaradi različnih prestopkov v mladosti, obtožen pa je bil celo umora, a nato opran krivde - je nenavadni par gostil več slavnih gostov, od Setha Rogena do 50 Centa. Obljubljata, da jih tudi v novi sezoni, ki se začne 16. oktobra, ne bo manjkalo, med drugimi bodo z njima kuhali Diddy, Jamie Foxx, RuPaul, Kate Upton, Michelle Rodriguez ...

Oglejte si šaljivi napovednik, ki je premiero doživel med prenosom podelitve MTV-jevih videonagrad, Snoop ga je s sledilci ponosno delil na družbenih medijih.

tune in to @mtv #vmas at 8/7C to see big snoop n my girl martha recreate movie magic . #marthaandsnoop #potluckdinnerparty pic.twitter.com/32EugvDuUb — Snoop Dogg (@SnoopDogg) August 27, 2017

A. K.