Video: Melania malim bolnikom brala Barronu ljubega Dr. Seussa

"Navdihujoči" Dr. Seuss

3. marec 2017 ob 09:10

New York - MMC RTV SLO/STA

Prva dama ZDA Melania Trump je v četrtek v počastitev nacionalnega dne branja obiskala pediatrični oddelek prezbiterijanske bolnišnice na Manhattnu v New Yorku.

Otrokom je prinesla knjige Dr. Seussa in jim jih tudi brala. Priporočila jim je, naj veliko berejo in se izobrazijo.

Melania Trump se je v bolnišnici srečala z zdravniki in osebjem, družinami in mladimi bolniki, ki jim je razdelila njej in sinu Barronu najljubšo knjigo Dr. Seussa z naslovom Oh, The Places You'll Go! (Kam vse boste šli).

"Dr. Seuss je prinesel toliko veselja, smeha in čarobnosti v otroška življenja po vsem svetu za več generacij. Skozi rime, ki očarajo, je razveselil in navdihnil otroke za učenje, branje, sanje in skrb," je dejala.

Otrokom je poudarila, da je izobrazba zelo pomembna, branje in pismenost pa sta ključna za uspeh. Knjige, okrašene z zlato pentljo, jim je pustila z spodbudo, naj veliko berejo.

A. K.