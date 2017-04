Video: Mimoidoče na Prešernovem trgu presenetil flashmob v ritmih salse

Salso danes pleše ves svet

1. april 2017 ob 19:45

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Nekatere obiskovalce v Celju, Tolminu, Zagorju in Ljubljani sta danes presenetila ples in glasba, saj se je (zanje) nepričakovano zaplesala salsa.

V teh mestih so namreč pripravili tako imenovani "flashmob" - gre za dogodek, ob katerem se skupina ustvarjalcev pomeša med ljudi in jih preseneti z neko dejavnostjo, tokrat je bil to ples.

Salso pa se je in se še bo danes ob 16.00 po lokalnih časih plesalo po vsem svetu - po Evropi, pa Severni in Južni Ameriki, Afriki, Aziji in v Avstraliji. V 54 državah -199 mestih in 218 lokacijah.

Pleše se salsa rueda de casino - kubanski stil plesa salse, in prav ta oblika je pri nas tudi najbolj priljubljena.

VIDEO Salso zaplesal ves svet

T. H., Katarina Braniselj/TV Slovenija