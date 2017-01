Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Missy ima poleg glasbenih tudi modne talente: oblikovala je več kolekcij oblačil v sodelovanju s športnim velikanom Adidas. Foto: Reuters Na odru z dolgoletnim sodelavcem Pharrellom Williamsom. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Video: Missy Elliott je nazaj, vročo uspešnico napiše "v spanju"

Prepoznavni "timbalandovski" beati

27. januar 2017 ob 08:09,

zadnji poseg: 27. januar 2017 ob 08:11

Los Angeles - MMC RTV SLO

Missy Elliott, nekoč izjemno priljubljena raperka, po več kot desetletju od svojega zadnjega albuma predstavlja novo pesem.

Skupaj s komadom I'm Better, gre za sodelovanje z raperjem, ki si reče Lamb, je Missy, ki se je drži tudi vzdevek Misdemeanor, objavila še napovednik prihajajočega dokumentarca, v katerem med drugim pove: "Zame ne gre nikoli samo za ploščo. Ne gre le za vroč glasbeni izdelek, to lahko naredim v spanju. Moram si vizualno predstavljati, kaj bom z glasbo počela, ko jo bom izvajala na odru."

Poleg nekaj gostujočih nastopov in singlov je Elliottova zadnja leta delovala pretežno iz ozadja, pisala je pesmi in bila producentka za druge izvajalce. Za relativno odsotnost z glasbenega prizorišča je imela tudi osebne razloge: potem ko bi skoraj imela avtomobilsko nesrečo zaradi krčev v nogah, so ji diagnosticirali motnjo v delovanju ščitnice.

Njen zadnji album, The Cookbook, je izšel leta 2005, točno desetletje kasneje pa se je šušljalo o njenem velikem povratku, ko je med polčasom Super Bowla stopila na oder s Katy Perry in istega leta skupaj s Pharrellom Williamsom predstavila komad WTF (Where They From), ki ga je spremljal tudi njen prvi videospot po sedmih letih.

Zdaj 45-letna Missy je na glasbeni sceni prisotna že od začetka 90., najprej je bila članica dekliške zasedbe Sista, kasneje pa s producentskim velikanom Timbalandom pisala glasbo za številne uspešne izvajalce, tudi svojo otroško prijateljico Aaliyah.

Solokariero je začela z albumom Supa Dupa Fly, ki so mu sledili še Da Real World, Miss E... So Addictive, Under Construction, This Is Not a Test! in že omenjeni The Cookbook. Doslej je dobila pet albumov in samo v ZDA prodala prek 30 milijonov plošč.

