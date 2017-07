Video: Mlad avstrijski kmet, gol do pasu? Recept za uspeh, koledar gre za med!

Družbo jim delajo privlačne kolegice

9. julij 2017 ob 22:41

Dunaj - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Avstrijski kmetje so se promocije kmetijstva lotili na nevsakdanji način - s koledarjem. In koledar, v katerem so mladi avstrijski kmetje, je postal prava uspešnica.

Poklic biti kmet je očitno lahko zelo privlačen. Če seveda sklepamo po tem, da so prvi koledar z mladimi kmeti, ki so na fotografijah do pasu goli in v družbi privlačnih kmetic, leta 2001 natisnili v 2.000 izvodih in je bil razprodan v pičlih treh dneh. Zgodba, ki jo je bilo letos očitno vredno ponoviti.

Osnovna ideja za koledar je bila ta, da se popravi konservativna predstava o avstrijskih kmetih in prikaže nova generacija. Koledar ni uspešnica le v Avstriji, temveč ga že prodajajo po vsem svetu.

Zakulisje snemanja si lahko ogledate v priloženem videoposnetku spodaj!

VIDEO Poseben koledar avstrijskih kmetov

T. H., Petra Kos Gnamuš/TV Slovenija