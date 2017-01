Video: Mlade človeške ribice v naravi ne bi preživele

Zmajčki v Postojnski jami se lepo razvijajo

30. januar 2017 ob 21:40

Postojna - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija/STA

Ob prvi obletnici od opaženega prvega jajčeca človeške ribice je Družba Postojnska jama predstavila pričakovanja ob prihajajoči 200. obletnici od odkritja notranjih delov Postojnske jame.

Pri Postojnski jami pravijo, da so njihov največji ponos leta 2016 mladiči človeške ribice. Pred točno letom dni, 30. januarja 2016, so na steklu jamskega akvarija opazili prvo jajčece, pozneje pa jih je v osmih tednih samička znesla skupno 64. Iz 22 jajčec so se razvile ličinke, 21 pa se jih lepo razvija in raste - zdaj so velike že približno šest centimetrov.

Poudarjajo, da mladih človeških ribic ne bodo nikoli izpustili v naravno okolje, saj tega najverjetneje ne bi preživele. Njihov razvoj že od začetka spremljajo z infrardečo kamero, ki je posnela že za 17.500 ur posnetkov. Pravijo, da bo to zagotovo postala snov za strokovno literaturo, saj o življenju človeške ribice ni prav veliko znanega.

Njihov cilj je, da bodo tudi v prihodnosti ohranjali takšno jamsko okolje, v katerem bodo človeške ribice preživele - k temu pa v prvi vrsti uvrščajo čisto in neoporečno vodo ter čisto okolje. "Vso hrano posebej vzgajamo, izbiramo takšno hrano, ki ni iz narave. Na ta način se poskušamo izogniti tudi temu, da bi v te mlade, občutljive mladiče vnesli zajedalce," je pojasnil biolog Sašo Weldt.

Pripravljajo se na obletnico

Na tiskovni konferenci so izrazili še željo, da bi bila obeležitev prihajajoče obletnice nacionalni projekt ter da bo k pripravi dogodkov pristopila tudi država. Njihova glavna želja pa je dobro poslovanje, obisk ter nove investicije.

Slednje želijo usmeriti predvsem v hotel Jama, kjer bi po lanskem odprtju prenovljenega hotela radi prenovili še 80 sob. Trenutno sicer prenavljajo železniški peron v sami jami, pozneje pa se bodo usmerili še na kakovost ponudbe.

Na tiskovni konferenci so predstavili še nekatere številke iz lanskega poslovnega leta - ob skoraj 21 milijonih evrov prihodkov so ustvarili dobrih pet milijonov evrov dobička, kar je 40 odstotkov več kot leto prej. "Vsako leto rečemo, da se tako leto ne more ponoviti, pa se nam to dogaja v še boljši obliki. Lahko pa vam zaupam skrivnost, zakaj se to dogaja - če dobro skrbiš za jamo, ti jama čisto vse vrne," je dejal predsednik upravnega odbora družbe Postojnska jama Marjan Batagelj.

P. B.