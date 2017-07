Video: MMC na vajah Pankrtov

Legende se že pripravljajo na oktobrski koncert

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zasedba Pankrti se že ogreva za nastop v Stožicah - 20. oktobra bodo s koncertom z gosti počastili že 40. obletnico delovanja. Potek današnjih vaj si lahko ogledate v priloženem videoposnetku.

Pankrti so svojo glasbeno pot začeli leta 1977 s prvim nastopom na Gimnaziji Moste. Potem so drugo za drugo nizali provokativne uspešnice, kot so Anarhist, Lublana je bulana, Totalna revolucija, ki so jim pozneje sledile Za železno zaveso, Zvečer v mestu, Bandiera Rossa in druge.

"Če bi izračunal, koliko so Pankrti zaslužili v 40 letih, lahko rečem, da bi zaslužili več, če bi delali prek študentskega servisa," je pred časom za MMC pojasnil Gregor Tomc.

Tomc je pred nekaj manj kot štirimi desetletji s prijateljem s Kodeljevega Petrom Lovšinom ustanovil skupino, ki je postala največja pankovska skupina za železno zaveso.

Leta 2016 so izdali novo ploščo Totalna revolucija in že s tem napovedali koncert v Stožicah. "To, da bomo organizirali koncert v Stožicah, je stvar nostalgije," poudari Tomc. Na plošči je poleg prvič izdanega singla Adijo, Ljubljana - Slovan tudi uro dolg posnetek s koncerta na beograjski trdnjavi Kalemegdan iz leta 2010.

Pankrti za nastop v Stožicah iščejo predskupino!

Pankrti so se odločili, da eni slovenski glasbeni skupini omogočijo, da se predstavi pred večtisočglavo množico in skupaj z njimi kot uradna predskupina zaigra na oktobrskem koncertu v Stožicah.

Vse, kar morajo zainteresirani glasbeniki storiti, je, da se na svojih vajah posnamejo med igranjem pesmi To ni več Slovenija, ki je prva posneta pesem Pankrtov po več kot 30 letih.

Videoposnetek morajo nato prek sporočila poslati na uradno Facebookovo stran Pankrtov ali prek spletne strani Wetransfer. Zraven je treba pripisati kontakt in ime skupine. Zadnji rok za oddajo videoposnetka je 17. 7. 2017.

Po 17. 7. bodo prejeti videoposnetki objavljeni na uradni Facebookovi strani Pankrtov, kjer bo do vključno 23. 7. potekalo glasovanje za najbolj všečno skupino.

24. 7. bodo Pankrti na podlagi števila všečkov, deljenj in komentarjev pod posameznim videom izbrali dva favorita. Razglasitev zmagovalne skupine sledi 31. 7., ko bo dokončno znano, katera skupina bo s Pankrti nastopila 20. oktobra v Stožicah.

Posnetek z vaje si lahko ogledate v priloženem videoposnetku.

P. B., M. Z.