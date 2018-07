Video: MMS cantabile – spevno v Melodije morja in sonca 2018

Portorož - MMC RTV SLO, TV Koper-Capodistria

Zakulisje edinega slovenskega poletnega glasbenega festivala sta predstavili Primorki Erter Pust in Karin Sabadin, primorski novinarki in voditeljici TV Koper - Capodistria.

Festival Melodije morja in sonca je v svoji bogati glasbeni zgodovini nanizal številne brezčasne melodije, ki jih radi poslušamo še danes. Kdo se ne spomni legendarnih skladb, kot so Nasmeh poletnih dni, Portorož 1905, Moj mornarček, ter številnih drugih, ki so zaznamovale naš edini poletni obmorski festival.

"Festival je velika promocija za slovensko glasbo, glasbenike in Portorož, soorganizator festivala je RTV Slovenija in dogajanje na odru je izjemno, zaodrje pa velikokrat ostaja gledalcem prikrito, čeprav to še ne pomeni, da ni zanimivo," zatrjujeta Erter in Karin.

Zato sta že tretje leto zapored 38. festival Melodij morja in sonca v Amfiteatru Avditorija Portorož na svoj način predstavili v oddaji MMS cantabile – spevno v MMS 2018.

Gledalcu pokažemo tisto, kar običajno ostane skrito

"V oddaji predstavljava zanimivosti, ki jih oko gledalca skozi odrski šov velikokrat ne more ujeti, čeprav so izjemno zanimive. Na delu je številna ekipa, ki zagotavlja vse potrebno za triurni glasbeni šov. Od strokovne žirije, tehničnega osebja, voditeljic in ne nazadnje samih nastopajočih, na hodnikih Avditorija je dogajanje zelo živahno in trudimo se, da gledalcu ponudimo vse tisto, kar običajno ostane skrito," dodajata.

Prek radijskih in televizijskih oddaj se festival prenaša v živo – v zadnjih dveh letih si ga je ogledalo rekordno število gledalcev. "Uro prej že merimo in dvigujemo utrip v Portorožu. Veselje, radost, sproščenost in profesionalnost je v zraku in tudi letos jo bova skušali zaobjeti, preden se bo energija in evforija zgodila na odru," pravita Primorki.

Karin Sabadin in Erter Pust, TV Koper-Capodistria