Brezpilotniki na modni reviji hiše Dolce & Gabbana. Foto: AP

Video: Modna revija brez manekenk, ampak z brezpilotnimi letalniki

Nova modna muha ali le enkraten poskus?

8. junij 2018 ob 12:01

Džeda

"Prihodnost je zdaj," so dejali prireditelji modne revije v razkošnem hotelu v Džedi v Savdski Arabiji in manekenke zamenjali z brezpilotnimi letalniki.

Modna revija je potekala pred dnevi v hotelu znane ameriške verige Hilton, povabljenci pa so na družbenih omrežjih objavili več nenavadnih posnetkov, ko so se obleke kot kakšni duhovi prikazovale v dvorani.

Prireditelji trdijo, da se ta poteza sklada s praznovanjem svetega meseca ramazan. A vprašanje je, koliko novih kreacij so petični gostje na ta način kupili, saj je bilo v vetru plapolajoče obleke slabo videti, poleg tega pa so izgubile obliko, saj so jih brezpilotni letalniki nosili kot bi bile obešene na obešalnikih.

Alia Khan, vodja sveta za muslimansko modo in oblikovanje, je za revijo Time dejala: "Takšno inovativno razmišljanje je odlična stvar, saj je moda zelo ustvarjalna dejavnost, ki pušča veliko prostora za nove ideje. Vendar pa modnih revij, ki bi se odvijale na tak način, ne priporočam, saj obleke, ki visijo z dronov, postanejo le kosi blaga."

Brezpilotne letalnike smo sicer na modni reviji pred časom že videli – februarja letos so pomagali predstaviti novo kolekcijo torbic modne hiše Dolce & Gabbana.

