Video: Na obisku pri oblikovalki keramike Hani Karim

Svoje znanje prenaša naprej na delavnicah

16. julij 2017 ob 10:11

Ljubljana - MMC RTV SLO

Hana Karim je mlada, a uveljavljena oblikovalka keramike, ki je pred dnevi v središču Ljubljane odprla svoj oblikovalski studio.

Danes ustvarja dekorativne in uporabne predmete za dom in raziskuje lončarske tehnike, pri čemer jo spremljajo izkušnje iz časa, ko se je posvečala pretežno oblikovanju nakita, s katerim je želela "ustvariti odmik od dekorativnega pripomočka, s katerim se ozaljšamo, in ga predstaviti bolj kot miniaturno skulpturo, ki obstaja kot neka stvar, položena na človeško telo".

To, da se je začela ukvarjati z lončarstvom, izhaja iz čisto osnovne osebne potrebe po lastnih skodelicah in krožnikih, zdaj pa se vse skupaj razvija v svojo smer, je Hana Karim povedala med obiskom ekipe Poletne scene v njenem na novo odprtem studiu.

Oblikovalkin prostor ustvarjanja je hkrati prostor, kjer prenaša svoje znanje, saj za vse, ki jih zanima keramika, organizira ustvarjalne delavnice.

VIDEO Kultura bivanja: Na obisku pri Hani Karim

