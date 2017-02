Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Športno društvo Strelica iz Tržiča dogodek pripravlja že 25 let, športno druženje pa ima tudi dobrodelni namen. Foto: MMC/Televizija Slovenija VIDEO 25. tek diplomatov, polit... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Video: Na Pokljuki tekli diplomati in gospodarstveniki, politikov pa le za vzorec

Jubilejni, 25. smučarski tek

18. februar 2017 ob 20:37

Bled - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija/STA

Pokljuka je bila danes prizorišče gospodarsko-političnega srečanja, a v bolj športnem vzdušju. Gostila je smučarski tek diplomatov, politikov in gospodarstvenikov.

Tudi letos je sončna – na sveže zasnežena – Pokljuka privabila vse, ki imajo radi smučarski tek in so radi v družbi znancev in prijateljev.

Tek je obvezni dogodek ob začetku leta, tokrat sicer par tednov pozneje kot običajno, zato so nekateri manjkali, nekateri pa prišli prvič – in celo prvič stopili na smuči.

"Prireditev predstavlja tudi neformalno srečanje slovenskih gospodarstvenikov s politiki in diplomati in dokazuje, da je z dobro voljo in športnim duhom možno premagati vsa nasprotja in ovire. V vseh 25 letih se je na prireditvi stkalo marsikatero prijateljstvo, odvil marsikateri zanimiv pogovor na temo trenutnih domačih, mednarodnih gospodarskih in političnih razmer ter se je porodila marsikatera zamisel in pobuda," so navedli organizatorji.

Politiki v manjšini

Dogodka, katerega častni pokrovitelj je predsednik republike Borut Pahor, se udeležujejo vodilni slovenskih podjetij, posamezni državnozborski poslanci, slovenski evro poslanci in člani vlade ter diplomatskega zbora.

Zadovoljni so bili tudi tokrat najbolj številčni gospodarstveniki in gospodarstvenice. Politikom pa, kot pravi tržiški župan Borut Sajovic, jezik očitno pobere vso sapo, saj jih je bilo komaj za vzorec. Minister Peter Gašperšič je sicer prišel, a še to le pogledat infrastrukturo, Rusi pa so petkilometrsko progo premagovali z glasbo.

