Video: Najtoplejše jaslice na svetu letos prvič po celotni dolžini jame

Žive jasli z najdaljšo tradicijo pri nas

23. december 2016 ob 09:24

Postojna - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija/STA

Od božiča bodo spet na ogled žive jaslice v Postojnski jami. Zanje pravijo, da so najtoplejše na svetu. V teh mrzlih dneh se v jami res lahko pogrejemo, saj je v njej prijetnih osem stopinj Celzija.

Pet kilometrov dolgo božično zgodbo v soju 2.000 luči pripoveduje 150 nastopajočih. Letos v predstavi gostuje operni pevec Jure Počkaj, svetlobne učinke pa ustvarjajo vitraji. Najbolj simpatičen del spektakla so otroci iz Vipave na tamburicah.

Uprizarjanje živih jaslic v Postojnski jami je že skoraj 30-letna tradicija, letos pa so uvedli nov običaj - predajo Jožefove palice.

Kot se že govori, je videti žive jaslice v Postojnski jami za Slovenca enako pomembno kot povzpeti se na Triglav.

Čarobnost jame pa letos kazi nizka obiskanost turistov z Daljnega vzhoda, kar 24.000 manj jih je bilo. Azijce in tudi Severnoameričane skrbijo varnostne razmere v Evropi. Odgovorne skrbi tudi onesnaženje reke, ki se steka v jamo. A so kljub vsemu zadovoljni, saj je bilo letošnje poslovno leto najboljše v zgodovini Postojnske jame.

Večstoletna tradicija živih jaslic

Prve žive jaslice je sicer leta 1223 postavil Frančišek Asiški. V gozdu pri kraju Greccio v Umbriji je v votlino postavil jasli, k njim privezal vola in osla, nad njimi pa si je postavil oltar, kjer je imel polnočnico.

Na Slovenskem so prve jaslice postavili leta 1644 v jezuitski cerkvi sv. Jakoba v Ljubljani. Iz jezuitskih cerkva so se jaslice širile v druge cerkve in od tam v hiše plemičev, v 18. stoletju še v meščanske in na začetku 19. stoletja v kmečke domove. Slovenske jaslice spadajo predvsem v sklop alpskih jaslic, ki so k nam prišle s Tirolskega. Drugi tip so kotne jaslice – ime izvira iz postavljanja v "bogkov kot".

Žive jaslice v ledenem kraljestvu že 15 let pripravljajo tudi v Mojstrani – predstave bodo na ogled skoraj vse dni od božiča do silvestrovega. Žive jaslice bodo na božič popoldne uprizorili na Škrabčevi domačiji v Hrovači pri Ribnici, 24. in 25. decembra zvečer na Šmarčni pri Boštanju, na božič tudi v Dobovi.

Na uprizoritev božične zgodbe tudi letos na božič in dan pozneje, na štefanovo, popoldne vabijo v jamo Pekel pri Žalcu, na Savinjskem si bo žive jaslice mogoče ogledati na božič na Rečici ob Savinji oz. v opuščenem kamnolomu v Dol-Suhi, na Štajerskem od 24. do 26. decembra v vasi Studenice, na Koroškem pa 26. decembra v Šoštanju.

T. H., Erika Pečnik Ladika/TV Slovenija