Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Gubbijsko drevo leži na hribu; široko je 450 in visoko 750 metrov. Foto: RTV Slovenija

Video: Največje božično drevo na svetu leži v Italiji

Prižig lučk so spremljali tudi iz vesolja

11. december 2017 ob 20:09

Ljubljana - MMC RTV SLO,

Ste se kdaj vprašali, kje stoji največje božično drevo na svetu? V resnici leži, in to prav blizu nas v osrednjeitalijanski deželi Umbriji. Letos so ga posvetili znanosti in tehnološkemu napredku, zato ni čudno, da so prižiganje lučk na njem pozdravili tudi iz vesolja.

Takole veselo je bilo znova v Gubbiu, ko so se domačini že 37. zapovrstjo pripravljali na prižig lučk. Zastave četrti srednjeveškega mesteca so plapolale; pričakovanje, da bo društvo Alberaiolov - ali "dreveščkarjev" - znova potolklo svoj prejšnji rekord, je bilo veliko. Tudi zaradi pozdrava italijanskega astronavta z Mednarodne vesoljske postaje.

"Prepričan sem, da boste z občudovanjem spremljali, kako bo kmalu zasvetilo več tisoč lučk. Naj bo pogled iz vesolja še tako lep in presunljiv, bi bil ta večer raje z vami, da bi užival ob tem dogodku. Vsem skupaj iz vesolja pošiljam objem in lepe pozdrave, želim vam vesele praznike in srečen božič," je povedal italijanski astronavt Paolo Nespoli.

Gubbijsko drevo leži na hribu; široko je 450 in visoko 750 metrov. "Leta 1991 je bilo kot največje božično drevo na svetu vpisano v Guinnessovo knjigo rekordov. Veliko je skoraj toliko kot 30 nogometnih igrišč. Krasi ga 700 kompletov lučk in repatica, ki je velika kar tisoč kvadratnih metrov," je dodatno pojasnil organizator Lucio Costantini.

Gubbijci se radi pohvalijo, da božično drevo postavljajo samo s prostovoljnim delom. Stroške pokrijejo tako, da vsako od sedemsto lučk ponudijo v posvojitev: za simbolično ceno 10 evrov.

Rast turističnega prometa v Gubbiu dosega med 15 in 20 odstotki letno - tudi po zaslugi božičnega drevesa.

VIDEO Največje božično drevo leži v Umbriji

Janko Petrovec, TV Slovenija