Video: Največji vetrni zvončki v Evropi stojijo v Mozirskem gaju

150.000 tulipanov cveti v parku

27. april 2017 ob 13:45

Mozirski gaj - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

V Mozirskem gaju je zacvetelo 150 tisoč tulipanov in 15 tisoč mačeh. Obiskovalce v park pa v teh dneh vabi tudi veliko glasbilo, sestavljeno iz zvončkov. Ti zazvenijo ob pišu vetra ali ob pomoči obiskovalcev.

Cvetoč pogled na Mozirski gaj dokazuje, da letošnja pozeba tulipanom ni prišla do živega in pritrjuje ljudskemu izročilu, ki pravi, da so trdoživi tulipanovi cvetovi znamenje ljubezenske vznesenosti in hrepenenja. Vrtnarji se trudijo, da bi zacveteli ravno v tem času.

"To je res loterija, bi lahko rekla, ker tulipane mi sadimo samo pozne sorte, prav izključno zaradi tega," je povedala urejevalka Mozirskega gaja Elica Bele.

Vsako leto posadijo nove čebulice, delo se začne že jeseni. Med njimi ima posebno mesto mozirski tulipan, ki raste samo v tem gaju. In tako že 39 let.

Ptičjemu petju v gaju pa so se letos pridružili še 11 metrov visoki vetrni zvončki, gre za največje vetrne zvončke v Evropi. Zasnoval jih je tamkajšnji glasbenik Anton Petek. "S svojo melodijo vetrni zvončki vsekakor odklanjajo negativne energije, ki prihajajo iz vesolja in okoli nas, ljudje se tukaj lahko spočijejo," je poudaril avtor vetrnih zvončkov.

Metka Pirc, TV Slovenija