Video: Napihljiv piščanec Don pred Belo hišo Trumpu v posmeh

Predsednika sicer trenutno ni doma

10. avgust 2017 ob 12:19

Washington - MMC RTV SLO, STA

V znak protesta proti ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu se je s trate pri Beli hiši dvignil velikanski napihljiv piščanec po imenu Don.

Piščanec z nezmotljivo pričesko, po kateri prvi mož ZDA slovi, je nemudoma pritegnil pozornost televizijskih kamer. Velik piščanec je v hipu postal glavna atrakcija za turiste in mimoidoče, ki so ga veselo fotografirali in fotografije objavljali na družbenih medijih.

"To počnem zato, da bi ljudi ozavestil, kako slab in destabilizacijski je naš voditelj, ter opozoril na njegovo negotovo vedenje. Še vedno na primer ni objavil svojih davčnih napovedi, očitno se tega boji," je za Reuters izpostavil Taran Singh Brar iz Kalifornije, lastnik napihljivega piščanca.

"Videti je, da se boji upreti Vladimirju Putinu, s Severno Korejo se igra šopirjenje, želi pa si vojaško parado v Washingtonu. To se ne ujema," je dodal.

Prav zaradi neobjavljenih Trumpovih davčnih napovedi so protestniki podoben balon napihnili že aprila.

Predsednika sicer te dni ni doma, saj je na 17-dnevnih počitnicah v New Jerseyju.

VIDEO Napihljiv piščanec nad Belo hišo

T. H.