Video: Natalie Portman tik pred porodom posnela spot za Jamesa Blaka

Nosečniški trebuh v vidni vlogi

21. marec 2017 ob 11:05,

zadnji poseg: 21. marec 2017 ob 11:08

Los Angeles - MMC RTV SLO

James Blake predstavlja nov videospot za pesem My Willing Heart, v katerem nastopa hollywoodska zvezdnica Natalie Portman.

Komad, ki ga je Blake napisal skupaj s Frankom Oceanom, je edini singel z njegovega aktualnega albuma The Colour in Anything, ki je dobil tudi vizualno podobo: črno-beli posnetek, ki ga je režirala Anna Rose Holmer, takrat visokonosečo Natalie spremlja v spalnici in med plavanjem pod vodo.

Holmerjeva je v spot vključila tudi bližnji posnetek nosečniškega trebuha Portmanove, v katerem se živahno premika dojenček. V Los Angelesu so snemali le nekaj dni, preden je 35-letna igralka, poročena s francoskim baletnikom Benjaminom Millepiedom, rodila hčer Amalio, ki se je pridružila petletnemu bratu Alephu.

Portmanova, ki že ima oskarja za vlogo v Črnem labodu, na snemanju katerega je spoznala moža, je bila tudi letos nominirana za zlati kipec za vlogo v biografskem filmu Jackie, a je nekaj dni pred podelitvijo nagrad sporočila, da se zaradi nosečnosti galadogodka ne bo udeležila. V resnici pa je takrat že rodila in si je najbrž zaželela nekaj zasebnosti.

James Blake, ki trenutno pripravlja novi album, se bo junija ustavil tudi v naši bližini, natančneje v Firencah in Milanu, kjer bo ogreval občinstvo na koncertih svojih rojakov Radiohead.

A. K.