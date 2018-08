Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Padalke so v Ukrajini podrle rekord v sinhronem skoku, ki je vključeval tri različne formacije. V najbolj množičnem sinhronem skoku s padalom je sicer sodelovalo 400 ljudi, v skoku z dvema formacijama pa 110. Foto: EPA

Video: Neustrašne padalke postavile nov skupinski rekord

Sodelovalo je 57 padalk iz 19 različnih držav

4. avgust 2018 ob 19:19

Harkov - MMC RTV SLO, Reuters

Skupina padalk je v okviru projekta Ženske na krilih (Women on Wings) postavila nov svetovni rekord v skupinskem skoku s padalom, pri katerem so v zraku postavile tri različne formacije.

Skupina 57 padalk iz 19 različnih držav je v bližini ukrajinskega mesta Harkov postavila svetovni rekord v sinhronem skoku s padalom. Za postavitev rekorda so morale padalke med prostim padanjem proti tlom sestaviti tri različne formacije.

Kot je za Reuters povedala vodja skupine Kate Cooper-Jensen, so bile za uresničitev podviga in postavitev rekorda potrebne temeljite priprave in skrbno načrtovanje. Padalke so skočile iz treh različnih letal in nato med 90-sekundnim prostim padom uspešno zamenjale tri različne formacije.

Najbolj množičen sinhroni skok s padalom se je sicer zgodil leta 2006 na Tajskem, vendar pa so padalci takrat ves čas padanja držali zgolj eno formacijo. Skupaj je skočilo 400 padalk in padalcev. V najbolj množičnem skoku s padalom, pri katerem so padalci zamenjali dve formaciji, pa je sodelovalo 110 ljudi.

Prejšnji rekord v sinhronem skoku s tremi formacijami je bil postavljen na Nizozemskem. Takrat je pri projektu sodelovalo 56 padalk.

Del rekordnega skoka si lahko ogledate v priloženem videoposnetku.

VIDEO Rekordni skok padalk v Ukrajini

M. Z.