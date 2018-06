Video: Nogometne izide v Rusiji bo napovedoval maček Ahil

Paula bo težko presegel

4. junij 2018 ob 08:46,

zadnji poseg: 4. junij 2018 ob 11:06

Moskva - MMC RTV SLO

Vsi se zagotovo še spomnite hobotnice Paula, ki je napovedovala nogometne izide na svetovnem prvenstvu leta 2010. Za njim se je precej manj uspešno zvrstilo še več živalskih napovedovalcev usode. V Rusiji so si omislili mačka Ahila.

Ahil je bel gluh maček, ki živi v znamenitem muzeju Ermitaž v Sankt Peterburgu. Njegovi oskrbniki, zaposleni v muzeju, so prepričani, da se ponaša z izjemnim sedmim čutom in da "ve nekaj več", zato so predlagali prirediteljem prvenstva, da postane "uradni vedeževalec" prvenstva.

Na prvenstvu, ki se bo začelo čez dva tedna, bo tako Ahil skušal čim večkrat napovedati zmagovalca dvoboja tako, da se bo odločil za eno izmed posod s hrano, na kateri bosta nalepljeni zastavi določenih držav. Za Ahila sicer to ne bo prva takšna zadolžitev, saj je že napovedoval izide tekem na lanskem Pokalu konfederacij; ta turnir velja za generalko pred svetovnim prvenstvom.

Ne le nogometaši, tudi Ahil za svojo "misijo" pridno vadi. V sklopu treninga si je maček, oblečen v rdeč nogometni dres, že podrobno ogledal tablo z razporedom tekem in postavami reprezentanc, nato pa je, sicer nekoliko neodločno in omahljivo, stopil tudi na vrteče kolo, da bi izgubil nekaj kalorij. "Ahilove priprave so v polnem teku, do začetka prvenstva bo v polni formi," je dejala veterinarka Ana Kondratjeva in dodala: "V muzeju je veliko obiskovalcev in mnogi ne le Ahila, ampak tudi druge mačke preveč hranijo, kar se mu je poznalo pri teži. Ko je prvič prišel k nam, je bil bolj podoben žogi kot mački, zato smo ga dali na strogo dieto."

Vprašanje pa je, ali bo Ahilu uspelo doseči svetovno slavo kot hobotnici Paulu, ki je med prvenstvom leta 2010 pravilno napovedal izid vseh tekem, v katerih se je pomerila nemška reprezentanca, za nameček pa je pravilno napovedal tudi zmagovalca finala – Španijo.

A. P. J.