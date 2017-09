Video: Nostalgičen sprehod po legendarnem mariborskem TAM-u

Rovi kot turistična točka Maribora?

15. september 2017 ob 20:30

Maribor - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Letos mineva 70 let od ustanovitve Tovarne avtomobilov Maribor, ki je močno vplivala na razvoj mesta. Obiskovalci so si ob jubileju lahko ogledali proizvodne prostore in podzemne rove, ki so pomembna dediščina nekdanje tovarne.

V najboljših časih je tovarna zaposlovala na tisoče ljudi. To so bili zlati časi, plača je bila redna, pravi Silvester Gajzer, ki je v tej tovarni kot inovator delal kar 40 let: "9.590 nas je bilo, jaz sem bil tudi predsednik podružnice in smo imeli izredno skrb za ljudi, niti en mesec se nismo spraševali, ali bo plača ali ne."

Leta 1990 se je podjetje znašlo v krizi, šest let pozneje pa v stečaju. Naslednik tovarne je zdaj družba TAM Europe v kitajski lasti. "Z našimi gosti, še posebej z mlajšo generacijo, bi radi delili zgodovino podjetja. Prav zato smo povabili številne, ki so prej delali tukaj in so bili povezani s podjetjem," je pojasnil Bryan Zhao.

Največ spominov se je vrnilo ob ogledu proizvodnih prostorov. "Poznam vsak kot tiste stare postavitve, ker sem v proizvodnji, ko sem bil tehnični direktor, obšel vsak dan marsikaj, veliko pa je novih objektov," je dejal Maksimilijan Senica, nekdanji direktor razvoja v TAM-u.

Skrivnost podzemnih rovov

Največ zanimanja je bilo za ogled 15 metrov globokih rovov, ki so jih med drugo svetovno vojno zgradili Nemci. Skoznje so na varno umaknili motorje in dele, ki so jih tu proizvajali za svoja vojaška letala.

Rovi dosegajo v dolžino okoli 4.000 metrov, v obliki mreže različnih rovov. Do kam pa pridemo, če bi šli do konca?

"Na žalost ne daleč, saj so nekateri sistemi teh rovov zasuti in zazidani. Ne znam povedati, kam vodijo, so pa neke govorice, da se ta sistem rovov nadaljuje še naprej tudi do Stražuna," pravi Milan Novak iz zavoda Poslovna cona Tezno.

V rovih je danes le razstavišče in vodna postaja za tehnološko vodo. Si pa želijo, da bi že kmalu z vodenimi ogledi postali prepoznavna turistična točka Maribora.

T. H., Saška Jazbec/TV Slovenija