Video: Nov adrenalinski podvig Slovencev - skok z nihalke na Veliko planino

Kamera posname tudi zakulisje podviga

11. marec 2018 ob 20:38

Kamnik - MMC RTV SLO

Akrobati Maks, Matevž in Domen iz serije Fly Guys so na Facebooku objavili posnetek svojega skoka iz nihalke na Veliko planino. Gre za neverjeten podvig, saj gre za prosti pad več kot 90 metrov.

Serija je posneta za zagon Facebookove platforme Facebook Watch, ki želi konkurirati spletnim televizijskim ponudnikom, kot so Netflix, YouTube in Amazon Prime.

Izvršni direktor Facebooka Mark Zuckerberg je namreč financiral produkcijo ožjega izbora oddaj, ki bodo obogatile začetno ponudbo vsebin.

Med prve ustvarjalce je izbral tudi Dunking Devils in F&B Acrobatics, ki so skupaj s spletnim kanalom People Are Awesome ustvarili serijo Fly Guys. Kar devet delov izmed desetih je posnetih v Sloveniji - v Kopru, Ljubljani, na Bloškem jezeru, v kamnolomu Verd, na gradu Snežnik, na Veliki planini, v muzeju Slovenskih železnic ...

V vsaki izmed desetih 12-15 minutnih epizod si fantje zamislijo izvedbo še nikoli prej videnih akrobacij, ob katerih gledalcem zastaja dih. Kamera jih spremlja skozi načrtovanje, poskuse in padce do uspešne izvedbe kaskaderskega podviga. Do zdaj je bilo objavljenih šest delov in serija ima že skoraj 10 milijonov ogledov.

Njihov podvig na Veliki planini si lahko ogledate v priloženem videu spodaj!

T. H.