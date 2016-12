Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 26 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Družbena omrežja je po izzivu Harlem shake in izzivu s polivanjem z ledeno vodo (Ice Bucket Challenge) preplavil še izziv izložebnih lutk (Mannequin Challenge). Foto: MMC RTV SLO

Video: Ob 15-letnici Multimedijskega centra sprejeli izziv izložbenih lutk

Praznovanje obletnice

20. december 2016 ob 11:53

Ljubljana - MMC RTV SLO

Izziva izložbenih lutk, ki je v zadnjem času obnorel splet, smo se lotili tudi ob 15-letnici Multimedijskega centra.

Mannequin Challenge ali izziv izložbenih lutk je zadnji v vrsti nenavadnih trendov, ki je na družbenih omrežjih naletel na množični odziv. Izzivu, v katerem sodelujoči posnemajo izložbene lutke, seveda se trudijo, da zamrznejo v čim bolj nenavadnih držah, se niso mogli upreti niti zvezdniki. Adele, Ellen DeGeeneres, Beyonce, Cristiano Ronaldo in celo Paul McCartney so samo nekateri od zvezdnikov, ki so na spletu objavili svoje posnetke.

Med vsemi sta zagotovo najbolj odmevala posnetka prve dame ZDA Michelle Obama in demokratske kandidatke Hillary Clinton. Prva je v Beli hiši pozirala skupaj s košarkarji moštva Cleveland Cavaliers, druga je video posnela v sklopu sklopu svoje predvolilne kampanje, seveda ji je na pomoč priskočil tudi Bill Clinton, manjkal pa ni niti njen zagret podpornik pevec Jon Bon Jovi.

Izziv je šel celo tako daleč, da se ga je v porodni sobi tik pred porodom v družbi matice klana Kardashian Kris lotila zvezdnica resničnostnih šovov Blac Chyna.

Ob 15-letnici Multimedijskega centra smo se izziva izložbenih lutk udeležili tudi v naši redakciji. Kako smo se odrezali, preverite v spodnjem videu.

VIDEO MMC RTV Slo: Mannequin Challenge

Sa. J.