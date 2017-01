Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Na prvi pogled zanimiva popestritev, v resnici pa onesnaženje okolja. Foto: MMC RTV SLO

Video: Obala otoka Langeoog polna pisanih plastičnih jajčk

Žal brez čokoladnih ovojev

6. januar 2017 ob 13:47

Bremen - MMC RTV SLO/STA

Po hudem neurju je v četrtek na severozahodni nemški otok Langeoog naplavilo več deset tisoč presenečenj v barvnih plastičnih lupinah iz Kinderjevih jajčk.

Na več kilometrov dolgi plaži otoka so se zbrali otroci in starejši, ki so zbirali rdeče, modre in rumene plastične lupine z igračami.

Župan otoka Uwe Garrels je ocenil, da je naplavilo več kot 100.000 plastičnih jajčnih lupin, vendar se mu pripetljaj ne zdi prav nič zabaven. "Gre za večje onesnaženje okolja in je nevarno za živali," je povedal.

Oblasti so sporočile, da so bili jajčki naloženi na enem izmed petih zabojnikov, ki so padli s tovorne ladje, kar pa ob neurjih ni nič nenavadnega.

Poleg jajčk Kinder, sicer brez čokoladnega ovoja, je na obalo naplavilo še Legove figurice iz njihove serije Vojna zvezd in plastične škatle.

VIDEO Na obalo naplavilo plastična jajčka

A. K.