Video: Obdobje "žalostnega popa", ki ga je navdihnila skladba iz leta 1988

Spogledovanje popskladb z melanholijo

25. avgust 2017 ob 20:44

Los Angeles - MMC RTV SLO

Pisalo se je leto 1988, ko sta mož in žena, ki sta tvorila duo Womack & Womack izdala skladbo Teardrops. Besedilo se je vrtelo okoli bolečine in izgube, toda melodija je bila optimistična - recept, ki so ga mojstri ustvarjanja popuspešnic znova obudili.

Poslušalec najprej zazna basovsko linijo - znan ritem fanka, ki takoj postane prepoznaven, skoraj ubikvitaren. Sledi ustaljen ritem tolkal, ki mu sledi zvok klaviatur in počasno dodajanje vokalov - takšen je bil recept za skladbo Teardrops. Trideset let kasneje se zdi, kot ugotavljajo na spletni strani Noisey, da se formula ponavlja.

Bolj kot kadarkoli prej se popizvajalci (bolje rečeno avtorji) ukvarjajo z vprašanjem, kako poustvariti klasiko, kot je Teardrops. Iščejo čustveno neugodje med besedilom in glasbeno formo, ki je postala ključna tehnika za nekatere izmed najbolj pogumnih glasbenikov - od Lorde, Paramore, Charli XCX do Bleachers. Očitna kombinacija motivov, kot je zlomljeno srce in evforija na drugi strani, je zaenkrat zaznamovalo leto 2017.

Na čelu novega vala, ki ga glasbeni poznavalci imenujejo "sad pop" oz. žalostni pop je producent in prvi mož skupine Bleachers Jack Antonoff. "Vzemite tisto, o čemer razmišljate in potem dodajte zvok, ki je vzmemirljiv. Nato pa pretiravajte v izražanju vseh čustev, ki jih vlagate v skladbo," je o receptu spregovori Antonoff. Gre za obratno psihologijo, kjer ni nujno, da žalostna besedila podpira žalostna glasba. Po eni strani gre za slovo od klasičnih balad, ki jih spremlja zgolj zvok klavirja.

Antonoff je kot primer izpostavil skladbo Green Light, ki jo izvaja Lorde, za glasbeno podlago pa je poskrbel sam. "Green Light je kmalu postala skladba za razvedrilo žalostnih deklet - lahko se izgubite v njej. Podobno skladba Work od Rihanne uteleša pobeg in resničnost, tako imamo v Green Light katarzični moment v besedah: 'Čakam na njo, na tisto zeleno luč. Želim jo.' Gre za trk dveh svetov," je še pojasnjeval Antonoff.

Podoben učinek ima skladba 3AM (Pull Up) izvajalke Charlie XCX, ki zveni kot rejverska "bubblegum pop" himna, toda besedilo govori o iskrenem prikazu, kako preboleti čustveno izčrpajoče razmerje. Paramore so na zadnjem albumu After Laugher obračunali s temami, kot so samota in depresija, a vse to so zavili v melodične, poskočne melodije in okrasili z neonskimi lučmi (kot je moč videti v videospotu za skladbo Hard Times). Pop tako kaže tisto svojo drugo podobo, ki je bolj zapletena in neomejena. "Kadar se ubadate z mislijo, da je konec sveta, ni nič boljšega, kot da slišite bombastične zvoke in besedila, ob katerih lahko prepevate," so sklenili pri Noisey.

K. K.