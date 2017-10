Video: Objavili posnetek, na katerem Chester Bennington poje karaoke

Video so objavili brezplačno z dovoljenjem njegove družine

13. oktober 2017 ob 08:34

Los Angeles - MMC RTV SLO

Slabe tri mesece po smrti Chesterja Benningtona, frontmana zasedbe Linkin Park, so na spletu predvajali njegovo zadnjo oddajo - 23-minutno epizodo Carpool Karaoke, v kateri skupaj s še dvema članoma zasedbe poje nekatere največje uspešnice.

Posnetek je nastal 14. julija letos, torej šest dni, preden so Benningtona našli mrtvega na njegovem domu, zdaj pa so ga "z blagoslovom Chesterjeve družine in drugih članov skupine" brezplačno objavili na Facebooku. V epizodi Bennington skupaj z Mikom Shinodo in Joejem Hahnom ter voditeljem, komikom Kenom Jeongom, poje nekatere največje uspešnice zasedbe, kot so Numb, In The End in Talking To Myself, pa tudi uspešnice nekateri drugih znanih zasedb, na primer Aerosmith, Red Hot Chilli Peppers, Lynyrd Skynyrd.

Format oddaje Carpool Karaoke je zasnoval komik James Corden, ki je v svoj avtomobil povabil glasbenike, igralce in druge zvezdnike, da so skupaj z njim peli karaoke. Nedavno pa je zasnovo oddaje odkupil Apple za svoj spletni projekt, tako da bi morali epizodo predvajati zgolj uporabnikom njihovih storitev. A si je Apple na koncu premislil in epizodo ponudil v gledanje in poslušanje brezplačno, na Facebooku zasedbe Linkin Park.

Glasbenik je bitko z depresijo izgubil v starosti 42 let, za seboj pa je poleg žene Talinde pustil še šest otrok iz treh različnih razmerij. Umrl je ravno na začetku turneje z zasedbo Linkin Park, na kateri bi predstavljali najnovejšo ploščo, kmalu pa bi morali koncertirati tudi z Blink-182. Tako turnejo One More Light kot turnejo Blinkin Park so po tragičnem dogodku odpovedali.

Na začetku oktobra so se drugi člani zasedbe sicer znova zbrali in prvič po njegovi smrti spet začeli vaditi. 27. oktobra namreč prirejajo koncert v njegov spomin, pridružile pa naj bi se jim tudi številne druge znane zasedbe, kot sta Korn in Blink 182.

T. K. B.