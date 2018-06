Video: Oboroženi ples - agent FBI-ja na plesišču po nesreči ustrelil gosta

S pištolo na plesišče

4. junij 2018 ob 18:40

Denver - MMC RTV SLO

Agent ameriške zvezne agencije FBI-ja se očitno od naporne službe rad sprosti na plesišču, njegova zadnja plesna avantura pa bi se za gosta lokala lahko končala tudi tragično.

Agent je hotel goste bara v koloradskem Denverju navdušiti s svojim plesnim znanjem, a mu je uspelo več kot to, saj je enega od gostov ustrelil.

Videoposnetek prikazuje agenta, kako pleše, med premetom nazaj pa mu iz toka pade pištola. Ko jo skuša pobrati, pomotoma pritisne na petelina, izstreljena krogla pa zadene enega od barskih gostov. Kot kaže, se agent sprva sploh ne zaveda, da je nekoga ustrelil, saj mirno pobere pištolo in zapusti plesišče.

"Moškega je krogla zadela v nogo, prepeljali so ga v bolnišnico, kjer ostaja na zdravljenju," so po poročanju BBC-ja sporočili z denverske policije.

FBI incident še vedno preiskuje, agenta so sicer najprej odpeljali na policijsko postajo, policisti pa so ga nato prepustili FBI-jevem nadzorniku. Za zdaj še ni znano, če in kako bodo proti nepazljivemu agentu ukrepali.

This @FBI agent was dancing at a Denver bar on Saturday night. Did a back flip, gun falls. He picks it up and a round is fired, hitting a man (he’ll be ok.) @DenverPolice investigating. #9News pic.twitter.com/MwV1WpNzAQ